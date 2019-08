Curso de Arquitetura e Urbanismo em alta na Rede Doctum

Graduação é oferecida em Caratinga e em mais quatro cidades com unidades da instituição

CARATINGA – A cidade de Caratinga não seria a mesma sem suas igrejas, prédios públicos, residências e monumentos, muitos deles pensados com a ajuda de um arquiteto. O profissional de arquitetura é sensível ao seu tempo e particularmente demandado pela construção civil e as empresas do setor público, além do atendimento direto às pessoas físicas.

A Rede de Ensino Doctum oferece o curso de Arquitetura e Urbanismo em Caratinga e também nas cidades de João Monlevade, Juiz de Fora, Teófilo Otoni e Vitória (ES). O curso prepara técnicos com amplo conhecimento para atuação diversificada e integrada nas áreas de paisagismo e interiores, edificações, planejamento urbano e projeto arquitetônico e monumental. O caráter generalista da graduação forma um profissional com perfil autônomo, capaz de intervir na realidade social, respeitando padrões éticos e especificidades de cada região.

O conjunto de disciplinas proposto pela Doctum desenvolve habilidades que estimulam a criatividade e o espírito crítico, permitindo a coordenação de equipes multidisciplinares de trabalho e atuação em diversos segmentos, atentando para a inovação tecnológica e o bem estar social.

Feira da Criatividade

Entre as atividades que aproximam os alunos da prática profissional, está a Feira da Criatividade. A feira é organizada pelos alunos com a supervisão dos professores e do coordenador do curso em Caratinga, Rogério Costa. Nela, os futuros arquitetos podem expor seus trabalhos e projetos, com o objetivo de treinar suas habilidades profissionais ao apresentá-los para o público.

No primeiro semestre de 2019, o evento aconteceu pela primeira vez na no pátio da Escola Estadual Princesa Isabel. Foram apresentadas maquetes de patrimônios urbanos locais de Caratinga, como o Antigo Fórum, Casarão das Artes e Palácio do Bispo, além de trabalhos de mobiliário, maquetes e projetos de residência, e em banners.

Para o coordenador Rogério Costa a exposição dos trabalhos é uma maneira da Doctum estar mais próxima aos alunos da escola. “A divulgação dos trabalhos apresenta o universo da Arquitetura através das maquetes, mobiliário, desenhos e projetos, e chama a atenção dos alunos, sobretudo daqueles com aptidão para a área”, observa.

Arquitetura da Doctum João Monlevade é destaque em congresso internacional

A pesquisa também está em alta na área. Os professores do curso de Arquitetura da unidade Doctum João Monlevade, Hugo Marlon da Silva Nascimento e Vinícius Martins de Oliveira, tiveram artigos aprovados no III Congresso Internacional de História da Construção Luso-brasileira. O Congresso será realizado de 3 a 6 de setembro, em Salvador – BA. O evento é uma realização da Universidade Federal da Bahia (UFBA), representada pela Faculdade de Arquitetura e Escola Politécnica.

