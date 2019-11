Curso de Arquitetura da Doctum realiza o III Fórum das Cidades

CARATINGA – Nos dias 04, 05 e 06 de novembro, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidade Doctum de Caratinga realizou o terceiro “Fórum das Cidades – Caratinga e Região”. A abertura do “Fórum das Cidades” aconteceu no Casarão das Artes e contou com um coquetel de recepção aos participantes.

Na primeira noite do evento estiveram presentes três palestrantes: Camilla Carneiro, Vinícius Martins de Oliveira e David Nacci, ambos arquitetos e urbanistas que falaram sobre os respectivos temas: “Os instrumentos de planejamento urbano como forma de preservação do patrimônio cultural e arquitetônico”, “Patrimônio urbano e políticas públicas culturais”, “Patrimônio Histórico, conservação = valorização? Exemplos de como inverter um paradigma”.

Na segunda noite do Fórum, a palavra de abertura foi feita pelo presidente executivo da Rede de Ensino Doctum, Pedro Leitão, que destacou que esse é um momento onde a troca de ideias podem trazer soluções concretas para alguns problemas que os municípios podem estar enfrentando, e nada melhor do que buscar o conhecimento de Arquitetura e de Direito para discutir sobre a cidade que nós queremos.

A primeira palestra dessa noite foi ministrada pela promotora de Justiça Hosana Regina, que trouxe o tema: “A sociedade, as leis de preservação do patrimônio, a memória e identidade do município”. Ela ressaltou que esse é justamente o foco dos estudantes, tanto do Direito como da Arquitetura, para efetiva proteção desses bens patrimoniais, históricos e culturais, pois a gente precisa de uma integração disciplinar.

Na sequência a arquiteta e urbanista Cecília Fraga, conselheira do CAU, abordou o tema “Palestra institucional com enfoque nas questões de cunho urbano e de patrimônio”. E para fechar a noite com chave de ouro o arquiteto e urbanista Sylvio de Podestá, ministrou a palestra “IPHAN, IEPHA, CDPCM e o Arquiteto – experiências pessoais”.

Para a aluna Keronlainy Sales Barbosa, do 10º período de Arquitetura e Urbanismo, o evento foi muito enriquecedor pra todos os alunos do curso, principalmente pra nós do 10° período que já estamos na reta final, prontos para sermos inserirmos no mercado de trabalho, “e as questões abordadas no fórum da cidade traz muito essa questão de arquitetura social, ligado ao patrimônio e as cidades como um todo. Deixando cada vez mais pra trás essa ideia de arquitetura elitista feita só pra classe alta”.

O encerramento do Fórum das Cidades, aconteceu com a apresentação dos melhores artigos do Ateliê Cientifico e dos TCC’s, com temas que envolvem arquitetura, urbanismo, patrimônio cultural e sociedade. Rogério Costa, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Doctum Caratinga, destacou que “O Fórum das Cidades leva informação e conhecimento à sociedade de Caratinga e região através das palestras de convidados e de trabalhos apresentados pelos discentes. Nesta terceira edição foram abordadas questões de cunho social, arquitetônico, urbanístico e patrimonial. O Fórum das Cidades é um evento de grande relevância, que confirma o investimento da Rede de Ensino Doctum nos programas de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo, deixando clara a nossa missão de transformar a vida das pessoas pela educação”.