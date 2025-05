Curiosidades da geo-história de Santo Antônio do Manhuaçu: distrito de Caratinga

Santo Antônio do Manhuaçu, foi criado pelo decreto estadual nº 16, no dia 06 de fevereiro de 1890, na época denominado como Santo Antônio do Manhuassu. Mas pela lei estadual nº 336, de 27 de dezembro de 1948, o nome do distrito passou a ser gravado como Santo Antônio do Manhuaçu, assim prevalecendo até os dias atuais. No mesmo ano da criação do distrito foi realizada a criação da sede municipal, portanto a cidade de Caratinga.

A história de Santo Antônio do Manhuaçu, praticamente, equivale com o pioneirismo da própria história do município Caratinga. Afinal, foi no mesmo ano que Domingos Lana chegou onde seria a sede do município, portanto em 1848, que se registra a saga da família de Francisco Ferreira da Silva, primeiro ocupante não nativo da região que se tornou o distrito de Santo Antônio do Manhuaçu. Historiadores, apontam este episódio, como um dos primeiros na ocupação da região, bem como, o que possibilitou origem do primeiro núcleo urbano (freguesia), colaborando também para a formação do que se tornou o município de Caratinga.

Acompanhando as margens do Rio Manhuaçu, que nasce no Alto do Caparaó, Francisco Ferreira da Silva, chegou ao seu destino, ocupando e dominando os territórios que beiram os atuais afluentes do Rio Manhuaçu, o rio José Pedro e ribeirões: Laranjeiras e Santa Maria. Neste período, famílias inteiras se deslocavam, alguns no lombo de burros e mulas, mas a maioria a pé, abrindo caminhos pela mata. Os escravizados eram utilizados na composição destas picadas e demais trabalhos braçais, como o carregamento de mercadorias e objetos diversos.

Famílias tradicionais de Caratinga, surgiram no distrito, destaca-se a história das famílias Côrrea de Faria, Cândido de Oliveira e Penna, também percussores do processo de ocupação da região.

O distrito de Santo Antônio do Manhuaçu é banhado pelo Rio Manhuaçu, e nele concentra-se parte da “Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala”, na qual há a presença, segundo os biólogos, do maior primata da América, o macaco Muriqui (Brachyteles hypoxanthus). Encontra-se na reserva uma fundação instalada, denominada “Preserve Muriqui” que tem por objetivo, segundo a própria instituição, dar prosseguimento ao trabalho do conservacionista Feliciano Miguel Abdala, na preservação da mata de cerca de 900 alqueires que pertencia à Fazenda Montes Claros, de sua propriedade. Atualmente, o distrito é considerado o de maior em extensão territorial.

Um outro fato de extrema curiosidade e ao mesmo tempo lendário, diz respeito a um morador “ilustre” que viveu no distrito, nos últimos anos do século XIX, o Barão de Itapiruma ou Itaperuna (geralmente são encontradas essas duas grafias para o nome do Barão), considerado supostamente um filho bastardo de D. Pedro II, portanto um descendente da monarquia brasileira, mas que viveu como um plebeu durante bons anos da sua vida. Há uma lenda que diz que perto do cemitério, localizado no distrito, há um pote de ouro que foi enterrado pelo Barão, riqueza até hoje não encontrada. Neste mesmo cemitério encontra-se o túmulo, muito simples, do Barão Itapiruma, batizado como Anacleto Corrêa de Faria.

Mantendo as tradições católicas na data de 28 de setembro de 1887 foi criada a Paróquia Santo Antônio de Pádua, com sede no distrito. Posteriormente, outras igrejas cristãs foram se instalando no distrito.

E para finalizar, registro um acontecimento político de relevância para o distrito que foi o início, no final do milênio passado, do processo de uma tentativa de emancipação política. Houve um forte movimento nessa direção, mas até o momento sem êxito.

Walber Gonçalves de Souza é professor e escritor.