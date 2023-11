Cultura na praça reverencia o mês dedicado a Consciência Negra em Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou no último sábado (11), mais uma edição do projeto “Cultura na Praça” que tem por objetivo valorizar a música popular brasileira promovendo artistas regionais e disponibilizando de forma gratuita shows para população.

Para celebrar o mês dedicado a cultura afrodescendente, o projeto Cultura na Praça trouxe a edição especial sobre a consciência negra, termo que ganhou notoriedade na década de 1970, no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial, como o Movimento Negro Unido. O termo é ao mesmo tempo, uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que foi trazido à força e duramente escravizado por séculos no Brasil, e é símbolo da luta, da resistência e a consciência de que a negritude não é inferior e que o negro tem seu valor e seu lugar na sociedade. “A edição especial do projeto Cultura na Praça deste mês de novembro vem nos lembrar a importância de se combater o racismo e as desigualdades em nosso país. Hoje vamos ser embalados pelo samba e pelo pagode ao som de Derick e Banda, ritmos musicais que descendem da matriz africana. Quero destacar ainda o Grupo “Tá no Sangue”, movimento de conscientização e de valorização da negritude no município que abrilhantará nossa edição especial do projeto “Cultura na Praça” com apresentações culturais africanas. Soma-se ainda nossos garotos do projeto Baruibão, que promoveram rodas de capoeira e apresentações circenses”, explicou Teresinha de Fátima Vieira Ribeiro Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo.

A população inhapinhense teve mais uma vez, a oportunidade de participar deste evento mensal que já faz parte do calendário de suas famílias, e além de boa música e apresentações artísticas culturais, praça de alimentação completa. “Cultura na Praça já é um projeto consolidado em nosso município, momento de lazer e reencontros foi criado pela nossa gestão e cresce a cada edição. É uma maneira saudável para fortalecer vínculos familiares, sendo uma boa opção para curtir nossas praças públicas e valorizar a cultura e a gastronomia regional”, disse o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”.

Vinte de novembro é o dia da Consciência Negra, uma data para relembrar as lutas dos movimentos negros pelo fim da opressão provocada pela escravidão. Essa data refere-se à morte de Zumbi, importante líder do Quilombo dos Palmares, situado no Nordeste do Brasil.

Assessoria de Comunicação