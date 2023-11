Ações da Prefeitura de Santa Bárbara do Leste ressaltam a importância do Dia Nacional da Consciência Negra

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nesta segunda-feira (20) foi comemorado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares – situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na Região Nordeste do Brasil. E a Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu em toda a rede municipal de ensino, trabalhos exaltando a importância da Cultura Afro, através do projeto trabalhado nas escolas. “Na essência, somos todos iguais; nas diferenças, nos respeitamos e valorizamos. Na paz, caminhamos juntos”, enfatiza Jone C. Rebello.

O projeto foi implementado em todas as escolas da rede municipal. Por meio de atividades integradas à rotina escolar, foi possível conscientizar todas as crianças e adolescentes sobre a riqueza da cultura negra. O ponto culminante envolveu exposições de cartazes e maquetes, além de apresentações culturais como: capoeira, danças, desfiles, músicas, poesias e teatros.

Diego Rodrigues da Silva, assistente social do CRAS e idealizador do projeto, realizou uma exposição histórica sobre o papel do negro tanto no passado quanto na atualidade. “Ao término das apresentações, foi servida uma deliciosa feijoada”.

RELATOS DE ALGUNS PROFISSIONAIS

“O objetivo de realizar o projeto consciência negra no Cmei Alvim Corrêa de Faria é contribuir para que nossas crianças construam uma imagem positiva, valorizando a cor da pele, cabelo, traços e a cultura afro-brasileira, percebendo que todos são diferentes e únicos e isso é muito legal”, disse Adriana Coutinho Felix Especialista de Educação.

“Um dos caminhos mais viáveis para se consolidar uma sociedade pautada no respeito à diversidade é valorizando a cultura africana no ambiente de ensino. Com isso, vamos aniquilar com o racismo, uma mácula de nossa sociedade. A História do povo africana existe sem o Brasil, contudo, a História do Brasil inexiste sem o povo africano”, observou Rangel Costa, professor de Educação Física

“Nosso trabalho profissional tem uma relação estreita com às demandas vindas da população negra. Nosso compromisso ético – político é enfrentar com eles as desigualdades, pois foram retirados das senzalas e jogados nas mais diversas periferias. Também combater o racismo e o preconceito diário e estruturado”, pontuou Diego Rodrigues da Silva, assistente social e pedagogo.