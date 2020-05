Cuidados com a saúde bucal durante a pandemia

Cirurgiã-dentista alerta para medidas de higiene da boca para evitar contaminações

CARATINGA- Durante este período de isolamento social em virtude da pandemia de covid-19, a tendência é de que as pessoas consumam mais alimentos industrializados, lanches e guloseimas. É importante não descuidar da saúde bucal neste período, considerando até mesmo que uma das portas principais de entrada de vírus é a boca.

Por isso, o DIÁRIO traz uma entrevista com a cirurgiã-dentista Bruna Lucas, profissional que atua no mercado há 17 anos. Bruna é especialista em implantes, reabilitação oral e harmonização facial e membro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI).

Nesta entrevista, ela cita os cuidados que devem ser observados no dia a dia, que incluem ainda os hábitos de higiene.

Diante da pandemia do novo coronavírus, uma das maiores preocupações é cuidar da higiene, principalmente das mãos. Mas a higiene bucal também deve ser intensificada, já que uma das portas principais de entrada do vírus é a boca?

A pandemia mundial de Covid-19 decretada pela Organização Mundial de Saúde OMS, alterou a rotina dos brasileiros, que agora devem evitar aglomerações e redobrar a higiene pessoal. Nesse contexto é importante ressaltar que as pessoas devem ficar mais atentas à higiene bucal, porque ela é fundamental para manutenção da saúde geral.

Como reforçar os cuidados com a higiene bucal neste período?

Em primeiro lugar, não podemos negligenciar a higiene bucal diária, que é essencial para evitar o surgimento de cárie, gengivite e mau hálito, além de problemas mais graves. A higiene deve ser feita com escovas de cerdas macias e creme dental com flúor, e a limpeza entre os dentes requer o fio dental e pode ser complementada com uso de enxaguante bucal. Vale lembrar a importância da escovação da língua, que é essencial na higienização bucal. Não esquecer de lavar as mãos antes de realizar a higiene bucal. Deve-se evitar colocar a mão e objetos na boca, porque isso pode provocar contaminação.

Neste momento de infecção por vírus, como devemos proceder em relação a troca de escovas de dente e seu armazenamento, bem como outros itens de higiene bucal?

Os cuidados a serem tomados com as escovas de dentes é limpar diariamente, após a escovação. O correto é fazer isso com água corrente e retirar o excesso de umidade com leves batidas e borrifar enxaguante bucal. Outra recomendação é evitar deixar a escova descoberta, buscar utilizar uma capinha para proteger as cerdas. O protetor também deve ser higienizado diariamente. Nunca deixe várias escovas juntas, pois esse hábito pode transferir bactérias e vírus de uma para outra. Além disso, não compartilhe sua escova dental, pois ao usar a escova de outra pessoa, há troca de micro-organismos e cresce o risco de infecções. Mantenha distância do vaso sanitário, quando a descarga é acionada são lançados coliformes fecais que podem se depositar no ambiente e inclusive na escova. Evite escovas com design muito elaborado, pois os cantos e as curvas podem acumular poeira ou servir como espaços para a proliferação de bactérias. Em condições normais de saúde, troque a escova a cada três meses.

Para quem usa aparelho ortodôntico, há alguma orientação específica?

Para quem usa aparelho ortodôntico fixo, as recomendações são as mesmas. Já nos casos de aparelhos removíveis, esse deve ser guardado na caixinha protetora, e a higienização com escovas de cerdas duras e água.

Muitos tratamentos odontológicos precisam de atendimento periódico. Como isso tem ocorrido neste momento de pandemia?

Nós dentistas estamos preparados para esse momento. É importante destacar que os consultórios odontológicos seguem rigorosamente todas as medidas de biossegurança, a fim de restringir os riscos de infecção para a população e para os profissionais de saúde. Lembrando ainda que não há aglomeração de pessoas. É marcado um paciente por horário e com um período maior de tempo entre um paciente e outro.

Por fim, quais casos se enquadram em emergência de saúde bucal e, assim, mesmo durante esta pandemia, o paciente deve procurar uma clínica odontológica?

Os casos que se enquadram em situação de urgência, podemos exemplificar dor de dente aguda, abcessos dentários ou periodontais que provoquem dor localizada, fratura de dente com trauma de tecido mole, cáries extensas ou restaurações com problemas que estejam causando muita dor. É fundamental salientar a importância de tomar todas as medidas de prevenção, incluindo o cuidado com a higiene bucal, pois assim passaremos rapidamente pelo Covid-19.