Cuidadora quebra braço de criança com deficiência

Fernanda Aparecida da Conceição Borges cuidava da menina há seis meses e pediu demissão após desconfiar do flagrante

Uma técnica de enfermagem foi flagrada maltratando e quebrando o braço de uma menina de 10 anos com síndrome rara, em Taguatinga Sul, no Distrito Federal. Os episódios de violência foram registrados por uma câmera de segurança instalada no quarto após os pais desconfiarem da situação.

A vítima tem a síndrome de Moebius, um distúrbio neurológico que afeta os nervos cranianos que controlam os músculos da face e dos olhos. A condição leva à deficiência motora do rosto, resultando em pouca expressividade facial. Além disso, ela tem autismo nível quatro.

Em uma das gravações, é possível ver o momento em que a cuidadora quebra o braço da criança.

Desde que nasceu, a menina recebe atendimento domiciliar de cuidadoras. A técnica de enfermagem Fernanda Aparecida da Conceição Borges cuidava da menina há cerca de seis meses.

Porém, as suspeitas de possíveis maus-tratos só surgiram há um mês, quando uma médica alertou a mãe sobre o comportamento diferente da criança. Por isso, câmeras de segurança foram instaladas no quarto da garota.

Os flagrantes das agressões aconteceram entre a última quinta e sexta-feira (21), enquanto a menina dormia.

Fratura no braço

A mãe percebeu a fratura no braço da menina após o membro ficar inchado e vermelho na madrugada do último sábado (22). Ao ser encaminhada ao hospital, os profissionais constataram que ela estava com o braço quebrado e com fraturas em diversas articulações do corpo.

Logo após terminar o plantão da última sexta-feira (21), a mulher pediu demissão da empresa que presta o serviço de home care e encerrou a linha telefônica dela.

O caso foi registrado como lesão corporal na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) e a Polícia Civil do DF investiga o caso.

