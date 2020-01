Cronograma de designação da rede estadual é alterado

CARATINGA- Em virtude das fortes chuvas ocorridas nos municípios que compõem a 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga (SRE) foi alterado o cronograma da designação presencial 2020. Os interessados inscritos deverão observar as datas e horários de acordo com os Polos, municípios e cargos pretendidos.

Os candidatos de Caratinga, Sapucaia, Santa Luzia, Santa Efigênia, Dom Modesto, Dom Lara, São João do Jacutinga, Santo Antônio do Manhuaçu, Patrocínio, Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, que pretendem ocupar as vagas para auxiliar de serviços da educação básica, professor de apoio, intérprete de libras e sala de recursos, devem comparecer à Escola Estadual Engenheiro Caldas, nesta sexta-feira (31), de 08h30 às 18h.

Já nos dias 3 e 4 de fevereiro, a designação ocorrerá para todos os professores regentes de aulas nos diversos conteúdos.

Os candidatos selecionados na primeira rodada da designação online para o município de Taparuba e distrito de Inhapim (Tabajara – Escola Estadual Euclides Pinto de Oliveira) deverão se apresentar nas escolas no dia 5 de fevereiro de 2020. Os demais permanecerão na mesma data, ou seja, 29 de janeiro.

Os candidatos vitimados pelas enchentes que tiveram seus documentos perdidos deverão apresentar Ocorrência Policial no ato de designação. Caso obtenha êxito na designação, deverão apresentar a documentação original no prazo máximo de 60 dias.

RESPONSÁVEL:

MUNICÍPIOS/ DISTRITOS DIA HORA ESCOLA POLO FUNÇÃO PÚBLICA/ CONTEÚDO POLO 1 CARATINGA SEDE Sapucaia Santa Luzia Santa Efigênia Dom Modesto Dom Lara São João do Jacutinga Santo Antônio do Manhuaçu Patrocínio PIEDADE DE CARATINGA SANTA RITA DE MINAS SANTA BÁRBARA DO LESTE 31/01/2020 8h30 min E. E Engenheiro Caldas ASB – AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 31/01/2020 15h30min E. E Engenheiro Caldas PEB – SALA DE RECURSOS 16h30min PEB – APOIO À COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 18horas PEB – INTÉRPRETE DE LIBRAS

RESPONSÁVEL:

MUNICÍPIO/DISTRITOS DIA HORA ESCOLA POLO FUNÇÃO PÚBLICA/CONTEÚDO POLO 2 UBAPORANGA IMBÉ DE MINAS 31/01/2020 8 h 30 min Escola Estadual Dom Cavati ASB – AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 31/01/2020 13horas Escola Estadual Dom Cavati PEB – SALA DE RECURSOS 14horas PEB – APOIO À COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS Educação Religiosa

RESPONSÁVEL:

MUNICÍPIO/DISTRITOS DIA HORA ESCOLA POLO FUNÇÃO PÚBLICA/CONTEÚDO POLO 3 Vargem Alegre Entre Folhas São Cândido Cordeiro de Minas 31/01/2020 8 h 30 min E. E Rev. Boanerges de Almeida Leitão ASB – AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 31/01/2020 11horas E. E Rev. Boanerges de Almeida Leitão PEB – SALA DE RECURSOS 11h30min PEB – APOIO À COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS Educação Religiosa

RESPONSÁVEL:

MUNICÍPIO/DISTRITOS DIA HORA ESCOLA POLO FUNÇÃO PÚBLICA/CONTEÚDO POLO 4 POCRANE 31/01/2020 8 h 30 min EE ANITA GARIBALDI ASB – AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA IPANEMA 31/01/2020 8h30min EE NILO MORAIS PINHEIRO ASB – AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA POLO 4 E 7 – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO POCRANE IPANEMA TAPARUBA TABAJARA EE EUCLIDES PINTO DEOLIVEIRA 31/01/2020 14horas EE ANITA GARIBALDI PEB – INTÉRPRETE DE LIBRAS 15horas PEB – APOIO À COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 16h30min PEB – SALA DE RECURSOS

RESPONSÁVEL:

MUNICÍPIO/DISTRITOS DIA HORA ESCOLA POLO FUNÇÃO PÚBLICA/CONTEÚDO POLO 5 TARUMIRIM ALVARENGA DOM CAVATI 31/01/2020 8 h 30 min E. E Professora Maria Teixeira da Fonseca ASB – AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 31/01/2020 14horas E. E Professora Maria Teixeira da Fonseca PEB – INTÉRPRETE DE LIBRAS 14h30min PEB – APOIO À COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 15h30min PEB – SALA DE RECURSOS

RESPONSÁVEL:

MUNICÍPIO/DISTRITOS DIA HORA ESCOLA POLO FUNÇÃO PÚBLICA/CONTEÚDO POLO 6 IPABA 31/01/2020 8 h 30 min E. E Gerson Gomes de Almeida ASB – AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 31/01/2020 15horas E. E Gerson Gomes de Almeida PEB – APOIO À COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 16h30min PEB – SALA DE RECURSOS 17horas PEB – INTÉRPRETE DE LIBRAS

RESPONSÁVEL:

MUNICÍPIO/DISTRITOS DIA HORA ESCOLA POLO FUNÇÃO PÚBLICA/CONTEÚDO POLO 8 BOM JESUS DO GALHO PINGO D’ÁGUA CÓRREGO NOVO 31/01/2020 8 h 30 min E. E Padre Dionísio Homem de Faria ASB – AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 31/01/2020 11horas E. E Padre Dionísio Homem de Faria PEB – APOIO À COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 14horas PEB – SALA DE RECURSOS 15horas PEB – INTÉRPRETE DE LIBRAS Intervalo de almoço: 13horas

RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO/DISTRITOS DIA HORA ESCOLA POLO FUNÇÃO PÚBLICA/CONTEÚDO POLO 09 IAPU SÃO JOÃO DO ORIENTE BUGRE 31/01/2020 8 h 30 min E. E Frei Marcelino de Milão ASB – AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 31/01/2020 13horas E. E Frei Marcelino de Milão PEB – APOIO À COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 14horas PEB – SALA DE RECURSOS 14h30min PEB – INTÉRPRETE DE LIBRAS

RESPONSÁVEL: