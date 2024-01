Criminosos entram na casa de investigadora da PCMG e levam armas e joias em BH

Os criminosos invadiram a residência no começo da tarde desta quarta-feira (10 de janeiro). A casa de uma investigadora da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil de Minas Gerais é alvo de criminosos na manhã desta quarta-feira (10 de janeiro), no bairro Gutierrez, na região Oeste de Belo Horizonte. Conforme informações repassadas à reportagem, duas armas e joias foram levadas da residência. Equipes da corporação fazem buscas pelos suspeitos. Os trabalhos contam com o apoio de um helicóptero da instituição, segundo um funcionário de um estabelecimento próximo ao local do crime.

A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o crime. A reportagem de O TEMPO questionou a instituição, e a matéria será atualizada com o posicionamento.

Até o momento, ninguém foi preso. A via onde o furto ocorreu está parcialmente interditada.

Fonte: o Tempo