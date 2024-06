Crimes motivados por LGBTQIA+fobia na região

Ameaça, injúria e lesão corporal estão entre os principais registros de 2016 a 2024

DA REDAÇÃO- Neste dia 28 de junho é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) conta com um Painel de Crimes com Causa Presumida LGBTQIA+fobia, ferramenta dinâmica que permite acesso ao perfil de vítimas e autores e a detalhes de ocorrências de crimes desta natureza registradas desde 2016 nos 853 municípios mineiros.

O painel é resultado de um trabalho pioneiro e intersetorial, elaborado para dar transparência aos dados de crimes sofridos pela população LGBTQIA+, bem como para subsidiar a formulação de políticas públicas e a tomada de decisão referentes a essa população.

Os dados apontam 205 registros de 2016 a 2024 na 12ª Região Integrada de Segurança Pública, da qual Caratinga e outros municípios da região fazem parte. A maioria das vítimas tem 20 a 24 anos e não tem relacionamento com o autor.

Os registros em que a causa se tratou de LGBTQIA+fobia foram, principalmente, ameaça (64), injúria (59), lesão corporal (25), difamação (22) e vias de fato/agressão (8). A maioria dos casos ocorreu por meio de fala (121), meio eletrônico-internet ou SMS (32) e agressão física (20).

Em relação aos municípios que compõem a região, o maior registro de denúncias no período ocorreu em Ipatinga (45), Itabira (25) e Manhuaçu (10). Quanto aos locais, vias de acesso pública (92), casa (52), bar/lanchonete/restaurante/similar (11).

Importante ressaltar que, apesar das campanhas midiáticas de promoção de direitos, muitas pessoas ainda não procuram o processo de denúncia formal e casos são subnotificados.

NÚMEROS DE CASOS REGISTRADOS DE 2016 A 2024

Ipatinga- 45

Itabira- 25

Manhuaçu 10

Coronel Fabriciano e Timóteo- 9

Ponte Nova- 7

Alvinópolis e Caratinga- 6

Ipanema, João Monlevade e Santa Bárbara- 5

Barão de Cocais- 4

Guaraciaba, Iapu, Inhapim, Ipaba, Nova Era, Raul Soares, Rio Doce, Rio Piracicaba e São Domingos do Prata- 3

Bom Jesus do Galho, Carmesia, Jequeri, Piedade de Caratinga, Santana do Paraíso, São Gonçalo do Rio Abaixo e Ubaporanga- 2

Abre Campo, Alto Jequitibá, Amparo da Serra, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Amparo, Caiana, Caputira, Dom Cavati, Dom Silvério, Durandé, Entre Folhas, Ferros, Imbé de Minas, Lajinha, Martins Soares, Matipó, Pingo-D’Água, Reduto, Santa Maria de Itabira, Santana do Manhuaçu, Santo Antônio do Grama, São Domingos das Dores, São João do Oriente, São Pedro dos Ferros, São Sebastião do Anta, Simonésia e Vermelho Novo- 1