CRIME PASSIONAL

Polícia procura autor de homicídio em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS- A Polícia Militar está a procura do autor de um assassinato que aconteceu na última sexta-feira(16) em Santa Rita de Minas.

O crime aconteceu na rua Maria Geralda Martins, no bairro Caparaó em Santa Rita de Minas.

Segundo apurado até agora, a vítima Jefferson Emerson Mendes Martins, 21 anos,

tinha um caso amoroso com a esposa do autor.

Após descobrir a traição, o autor foi até a casa da vítima e o matou com uma arma de fogo.

A perícia compareceu ao local realizando os trabalhos devidos.