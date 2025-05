Crime brutal na zona rural de São Domingos das Dores: corpo é encontrado carbonizado e suspeito está foragido

SÃO DOMINGOS DAS DORES — Um crime bárbaro chocou a zona rural de São Domingos das Dores no início da tarde desta segunda-feira (12). Um corpo foi encontrado carbonizado, além de outros sinais de violência, em meio a uma lavoura de café no Córrego Tibúrcios. A Polícia Militar realizou buscas para localizar o principal suspeito, que seguia foragido até o final desta edição. As autoridades que acompanham o caso já teriam a identidade da vítima, mas devido ao estado do cadáver, preferiram serem cautelosos e terem mais dados para, assim, confirmarem.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima e o autor do crime eram dois homens vindos de outras cidades — um da região do Vale do Aço e o outro de Inhapim. Ambos haviam chegado há cerca de três semanas à propriedade de um morador local, que, sensibilizado com a situação, permitiu que os dois se hospedassem em um cômodo de ferramentas, enquanto buscavam trabalho na região.

Na manhã desta segunda-feira, o proprietário da fazenda, ao chegar para iniciar o trabalho, se deparou com o corpo carbonizado enrolado em um pano de café, com a cabeça esmagada, no meio da lavoura. Além do crime, a vítima também teve uma motosserra e um botijão de gás furtados.

Testemunhas relataram que os dois homens foram vistos juntos pela última vez no sábado (10), por volta das 16h, em um pesque-pague próximo à propriedade. Eles consumiam bebidas alcoólicas e, segundo relatos, discutiam e trocavam ameaças constantemente.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e, no local do crime, recolheu uma garrafa contendo álcool e uma enxada — possível arma utilizada no assassinato. No cômodo onde os dois estavam hospedados, foi encontrada a carteira de trabalho da vítima, que ajudou a confirmar sua identidade.

Consultas realizadas pela Polícia Militar apontaram que o suspeito possui histórico criminal por agressão, ameaça e lesão corporal. A corporação iniciou diligências e realizou contatos em localidades onde ele poderia estar, nas cidades de Dom Cavati, Iapu, São João do Oriente e Inhapim, porém, até o fechamento desta edição, o homem ainda não havia sido localizado.

A Polícia Militar reforça o apelo para que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada, de forma anônima, pelos telefones 190 ou Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.