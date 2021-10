CRIME BRUTAL EM SANTA BÁRBARA DO LESTE

Cristóvão Ribeiro da Silva, 32 anos, foi violentamente agredido com pauladas na cabeça

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Cristóvão Ribeiro da Silva, 32 anos, foi brutalmente agredido com um pedaço de pau, enquanto dormia, na manhã dessa quarta-feira (6). A tentativa de homicídio aconteceu na rua Geraldo Araújo Maia, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Santa Bárbara do Leste.

Cristóvão foi socorrido em estado grave pelo Resgate União e levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O socorrista Erenaldo Ferreira e sua equipe prestaram os primeiros socorros à vítima. “Nós fomos acionados por volta das 6h30 para o atendimento de uma ocorrência de agressão em uma residência. Chegando ao local, nós nos deparamos com a vítima que havia sido agredida a pauladas sobre sua cama, provavelmente, ela ainda se encontrava dormindo. A vítima estava muito ensanguentada e com o rosto bem machucado. Conduzimos a vítima com um traumatismo craniano grave e acionamos a Polícia Militar”, contou Erenaldo.

LEVANTAMENTOS FEITOS PELA PM

De acordo com o tenente Fábio, foi apurado que um dos suspeitos, que tem 30 anos, é ex-amásio da mulher, 39 anos, que atualmente estava com a vítima. “A vítima era amasiada com essa mulher de 39 anos, eles ficaram juntos durante oito anos, ela se separou dele, se envolveu com esse autor de 30 anos, ficou um tempo com ele, se separou e voltou para o antigo amásio”, explica o oficial da PM.

A motivação do crime seria passional, porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento, e o fato da mulher ter retornado para seu ex-amásio.

Foi apurado ainda que um segundo suspeito, teria levado o autor das agressões de moto ao local do crime.

A mulher foi presa e apresentada na delegacia de Polícia Civil para que ela possa explicar alguns fatos não esclarecidos. “Foi verificado que o autor entrou na residência e a casa não tem sinal de arrombamento. Algumas informações são contraditórias, ela (mulher da vítima) alega que faz uso de remédio controlado, estava dormindo e que acordou com a vítima tentando falar o seu nome, ocasião em que ela viu que o amásio estava todo sujo de sangue. A vítima estava dormindo quando o autor chegou. Um fato que chamou atenção é que todos os dias a vítima levanta por volta das 5h30, pois 6h já pega o ônibus para trabalhar em Caratinga. Uma situação atípica, pois hoje a vítima estava dormindo no momento do crime”, disse o tenente Fábio.

O oficial disse que câmeras de segurança das proximidades capturaram os suspeitos chegando ao local, depois saindo de motocicleta, os dois já foram identificados e a polícia segue em diligências para prendê-los. “Tinha muito sangue na cama, na parede, percebe-se que a vítima recebeu várias pancadas, causando lesões gravíssimas”. A vítima estava dormindo quando o autor chegou.

Até o fechamento dessa edição, Cristóvão estava internado em estado grave na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).