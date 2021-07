CRIE: Igrejas evangélicas criam conselho para ajudar pessoas carentes

CARATINGA – Com objetivo de ajudar pessoas carentes, um grupo de membros e pastores das igrejas evangélicas de Caratinga fundaram o Crie (Conselho Renovar das Igrejas Evangélicas).

Segundo o pastor Samuel Hygor Rodrigues Oliveira, da igreja El Shaddai, na próxima segunda-feira (5), o Conselho oficializará sua fundação e apresentará suas diretrizes numa solenidade que será realizada às 19h30, no salão do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, que fica na rua Coronel Pedro Martins, 225, no centro.

Ainda de acordo com o pastor poderão ser desenvolvidos projetos como distribuição de cesta básica, kit de higiene, escola de música, doação de material instrucional (bíblia, livro cristão, devocional), cursos na área da religião, projeto social na área da saúde e beleza, e cursos técnicos profissionalizantes.

Segundo Marcelo Oliveira Benício, presidente do Conselho, o maior o objetivo é ajudar famílias carentes, e já são 315 cadastradas. “Algumas dependem de alimentação, outras de vestimentas, outras da parte de saúde. O conselho buscará não somente dentro da esfera estadual, ou da federal, mas também apoio da comunidade de Caratinga e dos empresários. Muitas pessoas querem ajudar, mas não sabem como fazer isso. Então queremos deixar para a comunidade de Caratinga, uma mensagem de amor pelo próximo, a base do Conselho é Deus, e o objetivo maior a família”, disse Marcelo.

O presidente disse que tudo será feito com transparência, e citou que inclusive já começaram a receber doações. “Um empresário já nos doou 100 cobertores, que já foram distribuídos para pastores e colaboradores distribuírem. É um conselho das igrejas, porque a igreja somos nós”, concluiu o presidente.