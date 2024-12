Crianças do projeto AABB Comunidade apresentam cantata no HCL

MANHUAÇU – As crianças do projeto AABB Comunidade encantaram o Hospital César Leite na tarde desta quinta-feira (12) com uma linda apresentação para os profissionais do Hospital e pacientes. O coral embalou músicas tradicionais natalinas e canções conhecidas do público, que aplaudiu muito os pequenos.

Ao final da cantata, o provedor Milton Martins e o vice-provedor Emerson Lessa, agradeceram e parabenizaram as crianças e coordenadores do projeto pela apresentação. “Esse é um projeto muito importante, e ficamos muito felizes e encantados com mais essa apresentação. E o mais importante, que é não nos esquecermos do verdadeiro sentido do Natal. Continuem nesse caminho”, exaltou Milton Martins de Oliveira.

A apresentação foi uma iniciativa do grupo de Humanização do Hospital em parceria com o projeto. Ao final, como forma de agradecimento, as crianças receberam um lanche especial.

O Programa AABB Comunidade consiste em uma proposta de desenvolvimento social, realizada por meio de ações educacionais, desenvolvida nas AABBs, que integra família, escola e comunidade. O programa é voltado para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 14 anos, de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Em Manhuaçu, o projeto atende mais de 150 crianças e é mantido a partir da parceria entre a Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, e a Fundação Banco do Brasil.