Crianças de 9 a 14 anos já podem se vacinar contra o HPV em Caratinga

CARATINGA – A vacina contra o HPV já está disponível em todos os Postos de Saúde de Caratinga. Devem se vacinar meninos e meninas de 9 a 14 anos.

O esquema da vacina compreende duas doses, com intervalo de seis meses. A criança pode receber a segunda dose mesmo após completar 15 anos, mas é essencial que tenha tomado a primeira até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Além de crianças de 9 a 14 anos, também devem ser vacinados os grupos com condições clínicas especiais: pessoas de 9 a 45 anos vivendo com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos e medula óssea, e pacientes oncológicos.

“Leve seus filhos à Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa e complete o seu esquema vacinal”, convida a Secretaria Municipal de Saúde.