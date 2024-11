Criança morre após cair da moto em Cataguases

CATAGUASES – Uma criança de oito anos morreu após cair da moto que sua própria mãe pilotava, no Bairro Leonardo, em Cataguases, nesta terça-feira (5).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a condutora tentou ultrapassar um caminhão de lixo mas acabou derrapando e caiu. Ainda durante a queda, o filho teria batido a cabeça na lateral do caminhão. Chovia muito no momento do acidente.

Os dois foram levados pelos militares para o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Cataguases, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a mulher precisou ficar internada sob observação pois ficou abalada com a perda do filho.

A Polícia Militar também esteve no local e acompanhou a ocorrência.

Rádio Muriaé