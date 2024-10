Criança invade hospital veterinário e mata mais de 20 animais no Paraná

O proprietário do hospital acionou a Polícia Militar, que encontrou ao menos 15 coelhos mortos e outros bichos soltos. Os animais foram arremessados contra a parede, alguns tiveram as patas arrancadas e foram esquartejados. A criança chegou a ser identificada e as informações iniciais apontam que ela mora com a avó e não teria histórico de violência ou transtornos mentais.

O menino invadiu o local um dia após a festa de inauguração do hospital. Segundo os veterinários, o garoto esteve no evento de abertura no sábado (12/10) e voltou para maltratar os animais no domingo (13/10). “Quando a gente viu, imaginou que ele estava aqui para brincar com os bichinhos, porque ele tinha vindo na festa no dia anterior, então pensamos que ele estava só para brincar. Mas como tinha um cachorro junto, a gente veio correndo para ver se o cão não estava machucando os animais”, disse o proprietário Lúcio Barreto, em entrevista à RICtv Londrina.

“É uma situação horrível, a gente que já há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e de repente, no dia de uma festa seguinte de Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena daquelas é uma sensação horrível de impotência, de tristeza”, complementou o veterinário.