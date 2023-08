Criança fica ferida em incêndio em residência no bairro Santo Antônio

CARATINGA – Um incêndio foi registrado na tarde desta quinta-feira (3) em uma residência localizada na rua Manoel Marques Valente, no bairro Santo Antônio. Uma criança ficou ferida.

Os bombeiros militares foram acionados e duas viaturas foram até o local. A guarnição verificou que o fogo havia sido debelado por vizinhos com uso de mangueira de jardim e baldes, “que o incêndio acometeu apenas o quarto de uma residência de aproximadamente 80m², que teve cama colchão e algumas roupas parcialmente queimadas. Houve uma vítima, criança de aproximadamente 2 anos, que teve queimaduras em membros inferiores, superiores e rosto. A vítima foi socorrida à UPA24horas por populares”.

Conforme análise feita pelos bombeiros, “no imóvel não apresentava patologias que indicassem abalo à sua estrutura, os envolvidos moradores do local dispensaram atendimento médico, foram qualificados e orientados e a equipe deslocou até a UPA24horas para tentativa de identificação da vítima e demais envolvidos”.