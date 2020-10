CARATINGA – No início da tarde desta quarta-feira (30/9), a aeronave do Corpo de Bombeiro Militar, “Arcanjo 07”, esteve em Caratinga junto com uma equipe médica para transportar o garoto Ícaro Gabriel Azevedo Rodrigues, de quatro anos, da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para o hospital João XXIII em Belo Horizonte.

O menino teve de 70% a 80% do corpo queimado, em um incêndio na manhã de ontem em sua casa, no bairro Anápolis.

Tamilian Azevedo Soares, 22 anos, mãe de Ícaro também sofreu queimaduras, assim como seu outro filho recém-nascido.

O tenente Renato Brauler Amaral de Deus, que estava no comando da operação de transferência, disse que o voo de Belo Horizonte para Caratinga durou 40 minutos e o tempo estimado do retorno para a capital seria o mesmo. Segundo o oficial, uma equipe médica contratada, que fica por conta dos transportes intra-hospitalares, e que também trabalha junto do “Arcanjo 07”, fez todo o suporte durante o transferência.

O transporte foi através da plataforma SUS fácil.

O INCÊNDIO

Tamilian Azevedo Soares, 22 anos, e seus filhos ficaram feridos nesta quarta-feira (30), depois de um incêndio em uma residência situada à rua Maria Lopes de Freitas, no bairro Anápolis. A família foi socorrida ao Pronto Atendimento Municipal por vizinhos.

O sargento Silvestre disse que o Corpo de Bombeiro Militar foi acionado por volta das 8h30, e quando a guarnição chegou ao local, os vizinhos estavam fazendo o combate ao incêndio em um cômodo da residência.

Os bombeiros fizeram a ventilação do local, retiraram o material que ainda estava fumegando e ainda eliminaram um braseiro que tinha dentro do cômodo. O incêndio se conteve em apenas um cômodo da casa.

O fiscal de obras Isac Batista trabalhava próximo ao local e ajudou a arrombar o portão da casa. “Estávamos um colega e eu fazendo o levantamento da via e de repente ele escutou um grito de socorro. A gente olhou ao redor e viu a fumaça saindo da residência. Corremos e ao chegar aqui, a mulher já tinha saído da casa, porém, ela não conseguia sair para a rua. O portão estava trancado e ela não conseguia abrir. A gente teve que fazer o arrombamento do portão. Nisso, a vizinhança também já chegou, uma vizinha socorreu a criança de colo e os outros vizinhos providenciaram para apagar as chamas. A gente acionou os bombeiros, mas, quando chegaram, o incêndio havia sido controlado e a população socorrido as vítimas que sofreram queimaduras”, contou Isac.

Washington Silva, vizinho das vítimas, estava em casa quando ouviu a mãe das crianças gritar por socorro.

“Eu estava em casa me preparando para trabalhar e escutei o pedido de socorro. Aí subi correndo por uma laje e pulei. O menino estava bem queimado, os dois, ela também. Eu pulei, não pensei duas vezes não. Pela situação dela, fiquei meio sem reação na hora. Aí o primo do esposo dela chegou e a levou para a UPA. E eu fiquei apagando o fogo”, disse o vizinho.

Segundo informado por testemunhas, a mãe das crianças acredita que um curto-circuito em um ventilador possa ter provocado o incêndio na residência.

O Corpo de Bombeiros preservou o local até a chegada da perícia da Polícia Civil. “Segundo o perito, em conversa com a gente, ele suspeita que seja um curto-circuito. Verificou lá que tinha muitas tomadas ligadas num mesmo local e alguns aparelhos apresentaram sinais de que entraram em curto. Aí ele irá apresentar o laudo posteriormente, mas essa foi a primeira suspeita dele”, concluiu o sargento Silvestre.