Criança e duas mulheres morrem em colisão entre carro e VLT em Fortaleza

O carro tinha cinco passageiros: dois adultos, duas idosa e uma criança. Uma idosa, uma adulta e a criança tiveram o óbito constatado pelo Corpo de Bombeiros ainda no local. A outra idosa e a outra adulta, que dirigia o carro, foram retiradas do carro com vida.

Em nota, Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), que é responsável pelo VLT, disse que o carro avançou a linha férrea no momento que o trem passava. A empresa também afirmou que “as sinalizações do local estavam em funcionamento no momento do acidente”.

A operação de resgate das vítimas foi encerrada às 13h12, com a retirada dos sobreviventes e dos mortos das ferragens do carro.