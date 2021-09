Criança de quatro anos morre afogada em tanque de decantação

local havia sido invadido através de um buraco no muro

CARATINGA – Um menino de apenas quatro anos morreu na manhã dessa quarta-feira (22), depois de cair dentro de um tanque de rejeitos do britador São Geraldo, no bairro Esplanada. De acordo com familiares, José Pedro André de Souza estava brincando quando desapareceu e só foi encontrado na parte da tarde pelos bombeiros.

O bombeiro militar Miquéias, disse que por volta de 11h30 a guarnição foi acionada pela tia da criança, dizendo que ele havia desaparecido, e informou que no local havia alguns poços d’água pertencente à área do britador. “Fomos ao local e começamos a procurar o menino, onde ele andava, procuramos perto dos tanques e vimos as pegadas de uma criança, um pedaço de corda que ele sempre brincava. Fizemos um trabalho de mergulho, o local estava bem sujo, fomos por tateamento. No final da operação, estávamos aliviados porque não achamos o corpo, mas na última tentativa, infelizmente, encontramos o corpo, e não foi possível fazer mais nada”, lamentou o bombeiro.

Marcelo André de Souza, tio do garoto, disse que ele gostava de brincar na área, em um lote vago, e foi visto pela manhã no local. “A gente o viu brincando aqui, minha mãe veio aqui e disse: ‘vamos descer João Pedro, vou lavar roupas, já estou indo’. Passaram dez minutos e ele não apareceu, minha mãe deu falta dele, ficou por mais de duas horas procurando no meio do mato, aí a mãe achou a cordinha dele perto do poço, viu a marquinha dos pés onde ele andou e aí chamou os bombeiros que o acharam. Ele não passava pelo buraco, ficava só no lixo, foi a primeira vez. Ele era filho único, o pai dele, que é meu irmão, está preso e não sei onde a mãe dele está a mãe, sempre foi criado pela avó, a minha mãe”.

Janderson Felisberto da Silva, vizinho da família também lamentou a morte do menino. “O tio da criança é meu conhecido, sou motorista de aplicativo, ontem os levei para a igreja, ele estava feliz, brincando, nem acreditei quando soube da morte. Os pais precisam tomar cuidado com seus filhos, saber por onde andam, isso é obra do inimigo. É muito triste isso que aconteceu, estive com ele ontem, e hoje ele está morto”, disse Janderson.

O britador São Geraldo lamentou a morte do menino por meio de nota oficial à imprensa.