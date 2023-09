Criança de dois anos cai do segundo andar e amiga da mãe é presa

Menina estava sob os cuidados da amiga da mãe, que saiu de casa por cerca de 40 minutos para buscar um lanche.

Uma mulher de 28 anos foi presa na noite dessa quarta-feira (20/9) em Timóteo, na Região do Vale do Aço. Ela cuidava da filha de uma amiga, de apenas dois anos, quando saiu da residência e a menina caiu da janela do segundo andar.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a criança foi socorrida pelos vizinhos. Durante a queda, ela atingiu o telhado da garagem do imóvel. Apesar do susto, a menor passou por exames no hospital e o quadro de saúde era estável.

Após o incidente, a mulher procurou a PM e se apresentou. Ela contou que saiu da casa por cerca de 40 minutos para comprar um lanche e que deixou a criança dormindo. A mulher disse que fechou todas as portas para que a criança não tivesse acesso às janelas.

Aos militares, a mulher afirmou ainda não saber como a menor conseguiu sair e chegar em uma das janelas, onde ocorreu a queda.

Em nota, a Polícia Civil (PCMG) informou que “a mulher de 28 anos teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de abandono de incapaz, tipificado no art. 133 do Código Penal e, em seguida, foi encaminhada ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça”,