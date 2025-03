Criança de 7 anos leva cocaína para a escola, é flagrada por professora e PM é acionada em MG

A Polícia Militar (PMMG) foi acionada e prendeu um tio da criança, de 23 anos, que assumiu ser o dono dos entorpecentes

Uma professora denunciou ter encontrado porções de cocaína com uma criança de 7 anos durante uma aula, em uma escola municipal de Frei Inocêncio, na região do Rio Doce, nessa segunda-feira (24 de março). Os ilícitos estavam dentro de uma sacola. A Polícia Militar (PMMG) foi acionada e prendeu um tio da criança, de 23, que assumiu ser o dono dos entorpecentes.

Segundo a PM, a profissional da Educação afirmou que encontrou 9 pinos de substância semelhante a cocaína dentro de um saco plástico que estava com o menor. O caso foi repassado à direção da escola, que acionou o Conselho Tutelar e os policiais militares.

Os policiais entraram em contato com a mãe da criança, de 25, que conduziu os agentes até sua residência. No imóvel estava o irmão da mulher, de 23, já conhecido pelas autoridades por ter envolvimento com o tráfico de drogas. Ao ser questionado, o suspeito admitiu ser o proprietário dos entorpecentes.

Na residência, a PM encontrou mais 143 porções da droga dentro de uma sacola que estava escondida no guarda-roupa entre as roupas da criança. O suspeito também admitiu ser o dono dos ilícitos. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia da Polícia Civil (PCMG).

Conforme a PM, o suspeito tem passagens anteriores por tráfico e por homicídio. A mãe da criança negou ter conhecimento sobre as drogas escondidas no quarto da criança. O Conselho Tutelar acompanha a situação do menor. A PCMG vai investigar o caso.

Em nota, a Prefeitura de Frei Inocêncio disse que a criança foi ouvida pela equipe multidisciplinar da secretaria de educação, e encaminhada para assistência social, onde receberá os atendimentos psicológicos e sociais necessários.

“A instituição reafirma o compromisso com a segurança das crianças na instituição e a integridade dos educandos”, diz a nota.

Segundo caso

Esse é o segundo caso envolvendo drogas dentro de salas de aula em menos de uma semana no Estado. Na última sexta-feira (21), cerca de 20 crianças foram levadas para o hospital após uma menina de 4 anos distribuir cocaína para os colegas de escola pensando que se tratava de bala de coco. A menina é filha de um traficante, segundo a Polícia Militar. O caso ocorreu em Itamonte, no Sul de Minas Gerais.

Fonte: O Tempo