Criança de 10 anos leva faca para escola em Caratinga

Na manhã desta terça-feira (25), a direção da Escola Glorinha Rocha Abelha, em Caratinga, foi informada por estudantes de que um colega estaria com uma faca na mochila e fazendo ameaças. A Coordenadora Pedagógica interveio rapidamente, abordando o aluno e confirmando a presença do objeto.

Diante da situação, a inspetora da escola foi chamada, e os pais do estudante foram convocados para esclarecimentos. O Conselho Tutelar também acompanhou o caso e realizará o acompanhamento da família para garantir o bem-estar da criança e prevenir novos incidentes.

A escola esclareceu que o aluno, de apenas 10 anos, não chegou a apontar a faca para ninguém e que nenhuma agressão ocorreu. Ainda assim, todas as medidas foram tomadas para garantir a segurança dos alunos e da equipe escolar.

Em nota oficial, a instituição reforçou a importância da proteção à identidade da criança e ressaltou que pais ou responsáveis que tiverem dúvidas podem procurar a direção para mais informações.