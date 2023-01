Criança de 1 ano morre atropelada por bêbado durante festa familiar em Minas

Uma criança de 1 ano e três meses morreu após ser atropelada por um motorista bêbado próximo a uma casa de campo na zona rural de Santos Dumont, na Zona da Mata de Minas Gerais, no último domingo (22 de janeiro). O menino chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da criança, uma jovem de 21 anos, contou aos militares que ela e o filho estavam em uma casa de campo para uma confraternização familiar. Segundo ela, já no fim da festa, um homem de 57 anos, que também participava do evento, foi dar marcha-ré no carro no quintal da casa para ir embora e atropelou o menino.

Foi necessária a ajuda de outras pessoas para tirar a criança de debaixo do veículo. Por causa da gravidade, os familiares decidiram socorrer a criança para o Pronto-Socorro. O motorista foi encontrado e contou aos policiais que ao sair com o carro ouviu outras pessoas gritando para ele parar o veículo e depois viu a criança sendo retirada.

Ele disse que fez uso de bebida alcoólica na confraternização. Com isso, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A criança passou por tomografia e foi transferida para um hospital em Juiz de Fora, também na região da Zona da Mata, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso será investigado pela Polícia Civil.