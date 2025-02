Criança cai em creche, sofre traumatismo e é colocada para dormir

Pérola sofreu a queda dentro da creche, mas, ao invés de ser levada para atendimento médico, a professora responsável a colocou para dormir

Pérola Hadassa Nery Paixão, de apenas 3 anos, está internada em estado grave após sofrer um traumatismo craniano dentro de uma creche municipal em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu na Escola Municipal Pastora Margarete Ribeiro Araújo. A família denuncia negligência por parte da instituição e das educadoras responsáveis.

De acordo com os familiares, Pérola sofreu a queda dentro da creche, mas, ao invés de ser levada para atendimento médico, a professora responsável a colocou para dormir sem informar os pais sobre o ocorrido. A mãe da menina só soube do acidente quando foi buscar a filha na escola.

Em casa, Pérola começou a passar mal, apresentando vômitos e sinais de sonolência excessiva, o que levou a família a procurar atendimento médico.

Ao chegar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, os médicos identificaram um coágulo no cérebro da criança, e Pérola precisou ser transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres. Lá, ela passou por uma cirurgia de emergência e permanece internada, com estado de saúde considerado grave.

Após a repercussão do caso, a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo anunciou o afastamento da diretora e das professoras envolvidas. Além disso, foi instaurada uma sindicância interna para apurar a conduta dos profissionais da unidade.

A Polícia Civil também investiga o caso e já solicitou imagens das câmeras de segurança da creche para entender o que de fato aconteceu no momento do acidente.

