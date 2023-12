Criadores de caprinos e ovinos da região em foco

Caratinga, Santa Rita de Minas e São Domingos das Dores receberam Expedição Bééé Brasil

DA REDAÇÃO- De sexta-feira (8) a domingo (10), Caratinga, Santa Rita de Minas e São Domingos das Dores receberam a Expedição Bééé Brasil, com objetivo de conhecer mais projetos e propriedades com atividades de Ovinocultura de Corte e Caprinocultura Leiteira; projetos de assistência técnica e gerencial; modelos de comercialização de cortes de cordeiros e derivados de leite de cabras; organização dos criadores e parcerias estratégicas.

A Caprinocultura e a Ovinocultura e os demais elos da cadeia produtiva com vez, voz e visibilidade. A realidade de cada setor, o dia a dia dos criadores, os fatores de estrangulamento da produção, os gargalos e as potencialidades, os sabores de todos os derivados de caprinos e ovinos e a paixão de criar.

Roberto Aquino, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, analisa que a visita complementa um intenso trabalho que tem sido realizado na região. “A expedição está rodando o estado de Minas Gerais todo. E nossa região foi contemplada com essa visita muito importante para fomentar a atividade de ovinos e caprinos, para o desenvolvimento da nossa região. Temos vários produtores já trabalhando e com isso vai divulgar nossa região, fazer com que ela desenvolva e junto com nosso Sindicato dos Produtores Rurais e Sicoob temos um programa de ATeG de caprinocultura de leite, contemplando da nossa região. A expedição vem contemplar esse trabalho nosso que está em desenvolvimento e trazendo mais uma atividade para nossa região”.

Ricardo Lignani, supervisor ATeG do sistema Faemg Senar frisa a parceria entre o Sindicato dos Produtores Rurais e Sicoob Credcooper, atendendo a 16 produtores na cadeia de ovinocaprinocultura de leite. “A função do técnico que atende a essa propriedade é a questão técnica de manutenção, de alimentação e planejamento, sanidade e gestão. Ou seja, qualquer atividade que você trabalhe como empresa, tem que aprender onde fazer os investimentos, quais são os melhores, o momento certo de investir e planejar a atividade para os próximos anos. Esse projeto tem trazido essa oportunidade para os produtores em diversas cadeias”.

Claudinei Gomes, criador de caprinos, teve sua propriedade visita em Santa Rita de Minas e destaca os cuidados que são necessários. “Você tem que cuidar bem do rebanho, quer dizer comida boa. Não adianta às vezes o preço, mas, a qualidade em que existir. Hoje trabalho com silagem, fubá e soja, sal mineral e acompanho direitinho a questão das verminoses. Esse é o trabalho de todos os dias, cocho limpo. Isso é coisa do dia a dia”.

O produtor ainda faz questão de falar sobre sua relação afetiva com a caprinocultura e que os cuidados devem ser de rotina. “Fui criado com leite de cabra e quando comprei essa chácara ganhei um casal de cabritinhos. Você acaba lembrando daquilo ali. É um bichinho muito carinhoso. Vi que a demanda era boa na nossa região e comecei a investir mais na área. O motivo da gente criar é por amor e agregar um retorno financeiro pra gente, por isso trabalhamos com genética de qualidade para dar esse retorno e fazer esse trabalho satisfeito. O criador tem que cuidar desse animal”.

A Expedição Bééé Brasil promove uma série de entrevistas, reportagens e filmagens com criadores de ovinos e caprinos. Idealizada pelo zootecnista e instrutor do Sistema Faemg Senar, Luciano Piovesan Leme, o projeto tem como missão principal não apenas explorar, mas também apresentar os desafios, as potencialidades e as particularidades dessas cadeias produtivas, dando mais visibilidade aos criadores. “Estamos tendo a oportunidade de mostrar o que está acontecendo com a ovinocultura e caprinocultura no município. Estivemos numa propriedade de cabras leiteiras em Caratinga, agora em Santa Rita de Minas, um produtor de ovinos de corte em Caratinga e fechando com São Domingos das Dores, com produtores de ovinos e caprinos. Isso mostra todo o trabalho da região, estamos tendo a oportunidade de percorrer toda essa região e temos visto os produtores com profissionalismo, trabalhando muito a questão técnica e, principalmente, em função do trabalho que está sendo feito de parcerias. A questão da genética, manejo sanitário, produtivo, enfim, trilhando o caminho certo. Tem uma grande possibilidade da expansão, do crescimento da atividade com muita qualidade, permitindo ao consumidor ter na sua mesa produtos de qualidade”.