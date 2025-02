Criada a nova Forania de Manhumirim

MANHUMIRIM – Nesta quarta-feira (12), no Santuário do Senhor Bom Jesus, em Manhumirim, com a presença de diversos padres e do bispo diocesano de Caratinga, Dom Juarez Delorto Secco, foi criada e instalada a nova forania de Manhumirim. A nova forania terá como vigário forâneo Marcos Antônio Alencar Duarte.

A celebração foi marcada pela fraternidade entre os padres e a presença de diversos fiéis. Padre Marcelino fez um breve momento históricos cerca da criação das foranias até a criação em Manhumirim.

Em sua homilia, Dom Juarez, ressaltou o pedido do Papa Francisco para que se trabalhasse com proximidade com Deus, com o papa, com os padres e com o diácono. “Por isso a criação de uma nova forania tem a finalidade de facilitar as visitas as foranias e automaticamente a proximidade do bispo com os presbíteros e também favorecer a proximidade entre os padres da forania e o trabalho pastoral”.

Fonte: Diocese de Caratinga