Cresol reforça seu compromisso com a educação financeira participando da SENEF

A Semana Nacional de Educação Financeira traz como tema central nesta edição a “resiliência financeira”, a Cresol contará com uma programação especial no período

Promovida anualmente pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) desde 2014, a Semana Nacional de Educação Financeira (SENEF) deste ano está programada para acontecer de 12 a 18 de dezembro. O objetivo principal da iniciativa é justamente atrair a atenção do público e reforçar a importância da educação financeira no dia a dia e na vida das famílias brasileiras.

De acordo com dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 4 em cada 10 brasileiros estão endividados, um cenário que evidência a dificuldade das pessoas em manter uma vida financeira equilibrada. Desta forma é cada vez mais necessário criar e incentivar ações que visam melhorar essa relação com o dinheiro. E para isso a cada ano a Semana ENEF procura trazer um tema central que direciona todas as iniciativas que são promovidas pelas instituições participantes durante o período.

Entre os temas que já foram abordados nas edições anteriores, estão: finanças pessoais e planejamento financeiro, sendo que para 2022 o enfoque será: “Resiliência Financeira”. Para promover a Semana, o FBEF conta com a participação de diversos colaboradores que vão desde os bancos e cooperativas financeiras, até influenciadores digitais e outras instituições.

Com mais de 27 anos de trabalho com o cooperativismo financeiro, a Cresol já tem uma forte atuação com a educação contando com vários projetos destinados a diversas faixas etárias e será uma das instituições a promover ações durante a semana ENEF. Vale reforçar que a Cooperativa também possui uma área à frente das ações com a comunidade, que cuida também dos conteúdos educacionais do Sistema, realizando diversas ações presenciais e contando com uma plataforma online gratuita de cursos.

“A Cresol tem na sua essência o incentivo à educação financeira como diferencial para uma vida financeira mais tranquila e segura. A preocupação e atuação genuína em promover a sustentabilidade financeira para cada cooperado está no quinto princípio do cooperativismo, da Educação, formação e informação. E este é um dos motivos de participarmos ativamente da Semana ENEF, já há algumas edições. Nós inclusive já recebemos o Selo ENEF, em 2020, como reconhecimento pelas nossas ações, iniciativas e atividades em prol da educação financeira”, disse João Paulo, presidente da Cresol Minas Gerais.

Para a Semana ENEF a Cresol contará com uma programação especial, com suas cooperativas promovendo ações como: workshops locais e atendimentos consultivos individual e em grupo, focados no planejamento financeiro dos cooperados. Além disso, a cooperativa também irá trabalhar com o foco da Senef, que é a resiliência e o planejamento financeiro, promovendo o tema em seus canais digitais e internamente entre seus colaboradores.

A instituição ainda prevê várias outras iniciativas:

– Materiais sobre educação financeira;

– Série de vídeos com 7 episódios, disponível no YouTube;

– Visitas aos cooperados nos empreendimentos/empresas;

– Rodas de conversas e encontros locais com diversos públicos;

– Ação com crianças e jovens em idade escolar.

Diversas ações e atividades ocorrerão de forma simultânea durante a Semana ENEF 2022, com algumas delas se destacando. Nesta segunda-feira (12), aconteceu a abertura da SENEF, com a Cerimônia de Abertura do Pregão na B3. E na sexta-feira (16) a Cresol também marcará presença com o painel online: “A Cresol ajuda a cuidar das suas finanças de forma simples!”, das 8h30 às 9h30, via Youtube, com o conselheiro da Cresol Confederação, Alzimiro Thomé, o gerente executivo do Cresol Instituto, Luiz Panzer, a analista de comunicação e relacionamento, Mayá Prolo, e o analista de negócios, Elivelton da Silva.

Sobre a Cresol

Com 27 anos de história, mais de 780 mil cooperados e 705 agências de relacionamento em 18 estados, a Cresol é uma instituição financeira que está se consolidando entre as principais cooperativas financeiras do País. Com foco no atendimento personalizado, a Cresol fornece soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais.