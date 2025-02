Crescimento dos estelionatos

Saiba como se proteger contra golpes

CARATINGA – Nos últimos anos, o número de estelionatos tem crescido de forma alarmante. A título de demonstração, a Delegacia Regional de Caratinga registrou 884 em 2020; no ano seguinte, este número saltou para 1.128; em 2022 foram 1.349, enquanto este quantitativo saltou para 1.466 em 2023; e 1.618 no último ano. Ou seja, um aumento 83% nos registros de estelionato.

Segundo o delegado geral Gilmaro Alves, chefe do 12º Departamento de Polícia, “com a popularização da internet e das transações digitais, criminosos vêm se aproveitando da falta de informação e da confiança das pessoas para aplicar golpes cada vez mais sofisticados. Entender como essas fraudes ocorrem e adotar medidas preventivas é essencial para se proteger e evitar prejuízos financeiros e emocionais”.

O que é estelionato?

O estelionato é um crime previsto no Código Penal Brasileiro e se caracteriza pelo uso de artifícios enganosos para obter vantagens ilícitas em prejuízo de outra pessoa. Ele pode ocorrer de diversas formas, como fraudes bancárias, golpes de compra e venda online, falsos investimentos, clonagem de cartões, falsificação de identidade ou outros documentos, dentre várias outras possibilidades.

Alguns tipos de golpes e como evitá-los

Golpes bancários: Criminosos se passam por funcionários de bancos, solicitando senhas e dados sigilosos. *Prevenção: Nunca forneça informações pessoais por telefone ou e-mail. Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com o banco. Golpes de compras online: Sites falsos oferecem produtos a preços muito abaixo do mercado para atrair vítimas. Prevenção: Compre apenas em sites conhecidos, verifique avaliações de outros consumidores e desconfie de ofertas muito vantajosas. Falsos investimentos: Promessas de altos rendimentos em curto prazo são usadas para atrair investidores desavisados. Prevenção: Pesquise sobre a empresa, verifique se está registrada em órgãos reguladores e desconfie de retornos financeiros irreais. Clonagem de WhatsApp: Criminosos clonam contas e pedem dinheiro aos contatos da vítima. Prevenção: Ative a verificação em duas etapas no aplicativo e nunca compartilhe códigos de segurança. Golpe do falso sequestro: Os golpistas ligam dizendo que sequestraram um familiar e exigem um resgate imediato. *Prevenção: Mantenha a calma, tente entrar em contato com o familiar e não faça pagamentos. Dicas gerais para se proteger

Desconfie de contatos inesperados, principalmente se envolverem pedidos urgentes de dinheiro.

Mantenha suas senhas seguras e nunca as compartilhe com terceiros.

Verifique a veracidade das informações antes de tomar qualquer decisão financeira.

Ative a autenticação em dois fatores em contas bancárias, redes sociais e aplicativos de mensagens.

Eduque-se e informe-se sobre novos tipos de golpes para não cair em armadilhas.

*A prevenção é a melhor defesa contra os estelionatos. Ao se manter informado e adotar boas práticas de segurança, você reduz significativamente as chances de ser vítima de golpes. Compartilhar esse conhecimento com amigos e familiares também é fundamental para que todos possam navegar no mundo digital com mais segurança e tranquilidade.