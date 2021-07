“Cresci com essa vontade de me tornar a bailarina do Faustão”, afirma Vívi Lópes

CARATINGA – Bailarina, digital influencer, modelo e professora de dança, Víviane Lópes do Nascimento, 23 anos, participou esta semana do “Conectados com Marcy Lopes”.

Vívi Lópes, como é conhecida, é natural de Ubaporanga, já foi bailarina do Faustão, sonho que tinha desde criança; e atualmente exerce quatro profissões Simpática e extrovertida, Vívi Lópes fala de trabalho, família e namoro.

Fale um pouco sobre sua origem e como se identificou com a dança.

Nasci e moro em Ubaporanga, lá comecei a minha carreira artística, aos noves anos de idade. Sou bailarina, conheci a dança através das bailarinas do Faustão, assistindo o programa. Cresci com essa vontade de me tornar a bailarina do Faustão, que era um sonho, eu morava na zona rural, aí comecei a dançar nos palcos de caminhões de lá, em competição de dança de garotinha forró. Aos 13 anos comecei a fazer aulas de dança lá em Ubaporanga com a Márcia, ela é uma professora de Educação Física, fazia aula aqui em Caratinga e passava pra gente lá. E aos 16 anos comecei a fazer minhas aulas profissionais de balé clássico e jazz, e a partir dos 16 fui fazendo cursos fora do estado com professores nacionais e internacionais, e fui seguindo a carreira de modelo, procurando cursos e me profissionalizando.

Como que foi a seletiva para participar do programa do Faustão?

Então, em 2019 eu conheci uma agência chamada ‘Bailarinas da TV”, onde uma bailarina que participou de vários programas que se chama Débora Salvioni. Entrei nessa agência através de um sorteio que fiquei igual uma louca participando no Instagram, comentando várias vezes. Aí eu ganhei esse sorteio e através disso, como é uma agência de bailarinas pra televisão, sempre mandavam concursos e audições, então foi através daí que apareceu a audição do Faustão. Comecei a me preparar, foram mais de quatro seletivas, mais de 2.300 mulheres na audição, aí teve essa primeira audição que foi através de e-mail, de portfólio. Dessas 2.300 mulheres foram selecionada 90, e essas 90 foram para o estúdio da Globo fazer uma audição presencial com os coreógrafos. De 90 ficaram 40 e depois 20, e foram seguindo sequência através de vídeos de audições dentro do programa mesmo, durante os anos que eu fui participando dos quadros.

Como era o relacionamento do Faustão com as bailarinas?

Então, era super tranquilo, pois o Faustão é uma pessoa muito humana, muito bacana. Ele apoia muito a área artística. Era bem corrido, não dava para ficar batendo papo ou conversando, mas ele sempre foi muito bacana.

Quais famosos você conheceu na Globo?

Ah… Muito artista, praticamente todos os artistas que participaram do programa. No dia que eu estava dançando conheci o Fiuk, o Ceará, Solange Almeida, Ludmila, Cláudia Raia, Jota Quest, Zé Ramalho…Teve o Pablo Vittar , Mc Kevinho, Tiaguinho… Inclusive o Ceará me pediu dicas para apresentação dele, porque ele estava participando dos shows do famosos, e aí depois do ensaio a gente se encontrou no camarim, e ele me parou e começou a me perguntar, e pedir dicas se estava boa a performance dele, foi muito legal .

Fiquei sabendo que você tem quatro profissões, como é isso?

Ah menina, é babado. Sou bailarina, trabalho dançando, fazendo alguns eventos… Era bailarina do Faustão, sou modelo, faço fotos para lojas empresas, e como digital influencer divulgo as empresas da região, e sou professora de dança, um combo completo.

Seu tempo é muito corrido, como faz para dividir as tarefas?

Então, está um pouquinho difícil, porque é muita coisa, e eu trabalho sozinha. Graças a Deus moro com minha mãe, e ela me ajuda muito em algumas coisas, com os deveres de casa, ela me apoia e me ajuda bastante, e ainda mais agora com meu estúdio de dança, ela tem me dado bastante força. Mas eu tento me organizar, a questão de horário, vê o que dá e o que não dá pra fazer, um tempo pra eu dar uma relaxada, pra não trazer muito estresse, olho muito essa questão de energia, de positividade, então tento sempre me organizar. Deixo alguns horários vagos pra estudar, descansar e ficar um pouco com o “mozão”, tirar um pouco de tempo para namorar.

Em suas redes sociais está repercutindo muito sobre seu relacionamento, como você lida com isso?

Olha, me sinto muito bem, ele também, é muito tranquilo, me apoia muito, então não chega a ser algo ruim ou negativo. Então lido muito bem e posto, a gente se diverte muito, é bem tranquilo.

PING- PONG

Amor: Família

Dança: Paixão

Viagem: Natureza

Estilo musical: Todos

Comida preferida: Hambúrguer

