“Creio que foi a proteção divina que me guardou”

Pouco mais de uma semana de sofrer um acidente de moto e ficar uma noite desaparecido, Isaac Rocha conversa com a reportagem

CARATINGA – Pouco mais de uma semana após sofrer um acidente de moto, passar a noite inteira em meio a um matagal e ser considerado desaparecido pela polícia e pela família, o empresário Isaac Pereira Rocha, 24 anos, conversou com a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA, pelo aplicativo WhatsApp, e falou um pouco sobre o dia antes do acidente e agora sobre sua recuperação, já que disse não se lembrar bem do que realmente aconteceu.

Isaac disse que no último dia 7, que foi numa sexta-feira, teve um dia normal como outro qualquer, e havia programado de ir para o distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga, no final do dia. “Logo após avisar meu pai que estaria saindo pra lá, não lembro mais de nenhum acontecimento”, disse Isaac.

O jovem empresário sofreu um acidente na MG-329, na ‘curva do engenheiro’, trecho entre Caratinga e Bom Jesus do Galho, e ali passou toda a noite. A família pediu ajuda da Polícia Civil para o procurá-lo, já que não havia notícias sobre seu paradeiro.

Na manhã de sábado (8), a Polícia Civil encontrou Isaac na ‘curva do engenheiro’, caído em uma ribanceira. Isaac foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital com alguns ferimentos.

INCONSCIENTE

Isaac contou para a reportagem que ficou inconsciente depois que sofreu o acidente até ser encontrado pela polícia, pois se lembra apenas de ter mandado a mensagem para o pai, e depois de estar no hospital na última segunda-feira (10).

O jovem conta ainda que sofreu ferimentos nas mãos, nuca, e olhos e já em casa se recuperando de dores no corpo.

Mesmo não se lembrando do que houve, Isaac disse que crê que foi a proteção divina que o guardou. Isaac soube depois do acidente que um grupo de amigos e pessoas conhecidas se formou com objetivo de encontrá-lo, e deixou um agradecimento. “Muito obrigado a todos que se disponibilizaram para procurar a mim naquela noite, de alguma forma todos nós seremos gratificados pelos nossos atos”, concluiu Isaac.