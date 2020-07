CREFITO-4 MG capacita fisioterapeutas de Caratinga para atuarem no combate à COVID-19

Treinamento irá preparar tanto profissionais com experiência em UTIs quanto os que não atuam nas unidades, mas que poderão ser realocados para o atendimento hospitalar. Atividade acontece hoje e amanhã no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

CARATINGA – Capacitar fisioterapeutas para atuarem em UTIs no combate ao novo coronavírus. É com esse objetivo que o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4 MG) realiza um treinamento em Caratinga para fisioterapeutas que trabalharão no enfrentamento à pandemia na região.

A capacitação acontece hoje e amanhã no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora – Anexo I, Auditório (Prédio Antigo), rua Deputado José Augusto Ferreira Filho, 89, Centro. A iniciativa inclui fisioterapeutas que já atuam nas unidades de terapia intensiva e outros que ainda podem ser realocados para o atendimento hospitalar. Na ocasião, a delegada de representação política do conselho e membro do Comitê de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do novo coronavírus, criado pelo CREFITO-4 MG no mês de março, Juliana Carvalho Reis, vem à Caratinga, juntamente com o integrante da Comissão Regional de Desenvolvimento Científico e Educação da autarquia, Fábio Martins. O treinamento vem para atender um anseio dos próprios profissionais do município.

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora irá disponibilizar ventiladores mecânicos e equipamentos para a prática. Durante os dois dias, serão abordados os seguintes tópicos: utilização dos equipamentos de proteção individual, impactos da COVID-19 na mecânica pulmonar, bases da ventilação mecânica (princípios, modos, variáveis e parâmetros), além de atividades práticas. A atividade respeitará regras e cuidados de contingenciamento, com grupos pequenos, evitando aglomeração.

Segundo o presidente do CREFITO-4 MG, Anderson Luís Coelho, a iniciativa irá qualificar profissionais chave no tratamento da doença, beneficiando diretamente a população de Caratinga e região. “O treinamento visa a capacitar os profissionais chave no processo de tratamento dos infectados pela COVID-19, que são os fisioterapeutas. São esses profissionais os responsáveis por cuidar da manutenção da capacidade funcional e controlar os ventiladores mecânicos nas UTIs. Serão dois dias de treinamento que abordarão temas essenciais no trabalho diário e de atualidades científicas no manejo fisioterapêutico dos doentes com COVID-19”.