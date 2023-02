Creche no bairro Santa Cruz passará por reforma e aulas são suspensas

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga anunciou a suspensão das aulas no Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Neir Mendes, que fica na área da Funcime, no Bairro Santa Cruz, para realização de reformas. Os pais de alunos demonstravam preocupação com as condições do local com alguns mofos e infiltrações.

Por meio de nota, a Prefeitura informou que as obras de construção da creche foram entregues em 26 de novembro de 2016. “No início da atual gestão, em janeiro de 2017, a creche já estava em funcionamento. Na época, foi detectado pela Prefeitura de Caratinga inúmeras inconformidades na execução da construção”.

Diante disso, o executivo disse que solicitou uma vistoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que foi realizada em 22 de março de 2017. “A vistoria confirmou as irregularidades detectadas pela então nova gestão municipal. Diante das irregularidades apontadas a Prefeitura de Caratinga, no ano de 2017, notificou a empresa responsável pela obra a comparecer ao Departamento de Engenharia do Município para tomar conhecimento das mesmas e receber a cópia do relatório de vistoria emitido pelo FNDE. Mesmo sendo colocada a par da situação a empresa executora da obra se manteve inerte até o momento”.

O município disse que vem tomando todas as medidas cabíveis para responsabilização dos executores da obra. “A Prefeitura de Caratinga ressalta que durante todo o período em que houve atividades escolares no local, as crianças sempre estiveram em segurança. A equipe de engenharia da Prefeitura de Caratinga e a Defesa Civil Municipal realizaram vistoria no imóvel e constataram que o mesmo não apresenta falha estrutural. As inconformidades detectadas dizem respeito a qualidade da execução dos serviços, visto que foram entregues em qualidade inferior à contratada”.

A Prefeitura acrescentou que a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura não havia realizado nenhum tipo de intervenção no local considerando que está em andamento ação judicial em desfavor da empresa que executou a obra.

“Todavia, devido ao prazo decorrido e que a demanda judicial ainda não foi solucionada, a Secretaria de Educação irá executar a reforma do local e após conclusão os custos serão incluídos na ação judicial para ressarcimento ao Município posteriormente. Desta forma as aulas do Centro de Educação Infantil Neir Mendes ficarão suspensas até que as obras sejam concluídas”.