Creche Municipal Enedina Soares de Lima Sayago é inaugurada em Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim entregou para a população, a nova Creche Municipal Enedina Soares de Lima Sayago, construída pelo município através do Projeto “Mãos Dadas” do governo de Minas Gerais.

O secretário de Planejamento e Gestão, Sidnei Oliveira, informou que após a adesão do município de Inhapim ao projeto “Mãos Dadas” o governo do estado de Minas Gerais através aportou R$ 2.700.000,00 para a realização da obra em contrapartida a absorção das matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental pelo município. A prefeitura de Inhapim entrou com R$830.664,77, como forma de contrapartida, ou seja, foram investidos somente na construção da creche municipal “Enedina Soares de Lima Sayago” um total de R$ 3.530.664,77.

A creche conta com cerca de 70 servidores efetivos e contratados, e tem capacidade para atender aproximadamente 400 crianças entre um e quatro anos de idade.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, foi mais um momento especial em sua gestão, que certamente ficará na memória pela importância, e principalmente pelo legado deixado para as crianças inhapinhenses. “Agradecemos e honramos o nome do nosso Senhor, pois quando iniciei o nosso mandato a todo o momento eu pedi sabedoria a Deus para estar presente em cada decisão, cada conflito de ideias e em todos os atos que teríamos que buscar uma solução ou ter que escolher um caminho para direcionar as ações do município. Essa obra vem finalizar um projeto, que nasceu diante de muitos conflitos e muita insegurança, mas certamente nosso espírito estava completamente imbuído de boa fé e esperança, e naquele momento o universo conspirou todo em nosso favor e hoje estamos colhendo esse lindo fruto”, afirmou o prefeito.

Marcinho agradeceu o ex-deputado Mauro Lopes, o deputado federal Marcelo Álvaro, o deputado, secretária de educação Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, o deputado estadual Tito Torres, a superintendente regional de ensino Landislene Gomes Ferreira, a subsecretária de articulação educacional da SEE-MG, Cláudia Aparecida Lara Augusto, vereadores do município, diretores da rede estadual e municipal de ensino, professores, coordenadores, pais e a comunidade. “É com muita alegria que compartilhamos esse momento histórico em nossa cidade, em nossa gestão, missão dada é missão cumprida, podemos afirmar e atestar que fizemos muito além do projeto aprovado pela secretaria de estado de Educação, fomos muito além da nossa obrigação, pois somos parceiros de verdade e acreditamos a todo tempo na proposta que nos foi ofertada e a realidade é essa Mesmo sabendo dos inúmeros compromissos do governador Romeu Zema, gostaria muito da presença dele nesse dia festivo, pois gostaria de externar meus agradecimentos pessoalmente, pois se hoje estamos entregando essa grandiosa obra para as nossas crianças de Inhapim não temos a menor dúvida em creditar tal feito ao governo do estado, se conseguimos construir uma nova escola no distrito de Tabajara também podemos creditar exclusivamente ao governo do estado e mais, somente conseguimos revitalizar as duas maiores escolas municipais dessa cidades, verdadeira revitalização com quadras poliesportivas cobertas, mudança de todos os pisos e janelas das escolas, pinturas e implantação de aparelhos de ar condicionados em todas as salas de aulas também só foram possíveis graças ao governador Romeu Zema. Sandro, meu amigo e vice-prefeito da nossa amada cidade de Inhapim, como é bom compartilhar momentos como esse com você, você que se dedica todos os dias em prol do nosso povo, seja na área principal que você atua que é a saúde, seja nas demais áreas do nosso município, você já é um exemplo para todos nós, muitos falam que você teve uma oportunidade de experiência ao meu lado por esse tempo que trabalhamos juntos pelo nosso Inhapim, no fundo eu falo pra mim mesmo que na realidade foi eu que aprendi muito com você meu amigo e quando eu crescer quero espelhar em seus atos e ações sociais que você faz com muita naturalidade e mansidão. Gratidão a você meu amigo. A minha prima Bethânia e Poliana que estão aqui presentes conosco representando minha saudosa tia Enedina, como sobrinho sinto imensamente feliz em poder estar prestigiando minha tia e minha professora de história que certamente me ensinou uma das lições mais importantes que levo comigo. Ela me disse uma vez, mais ou menos assim: “Meu filho, quem não conhece história vive o presente sem saber o que vai querer do seu futuro””, concluiu o prefeito.

Assessoria de Comunicação