Crea-MG prorroga o prazo de pagamento das anuidades

Os profissionais registrados no Conselho terão até dezembro deste ano para quitar as parcelas

DA REDAÇÃO – O Crea-MG prorrogou o prazo de pagamento das anuidades referentes ao exercício de 2020. O benefício é exclusivo para os valores deste ano e não contempla exercícios anteriores. A decisão da diretoria do Conselho leva em consideração que a retração econômica, em decorrência do alastramento da Covid-19 e do necessário isolamento social, pode afetar diretamente as categorias profissionais ligadas ao Sistema Confea/Crea. “O Crea-MG ouviu as demandas dos profissionais e das empresas e prorrogou o prazo de pagamento das anuidades referentes ao exercício de 2020. Essa decisão do Conselho é extremamente importante nesse momento em que teremos uma possível retração de mercado, com grande impacto na economia”, afirma o vice-presidente no exercício da Presidência do Crea-MG, engenheiro mecânico Edilio Veloso.

O pagamento à vista das anuidades referente ao exercício de 2020 (para pessoas físicas e jurídicas) pode ser feito até o mês de setembro de 2020, sem cobranças de encargos legais, juros ou correção monetária ou restrições administrativas. Além disso, o vencimento das anuidades parceladas dos meses de março, abril, maio e junho deste ano foi prorrogado, respectivamente, para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020.

PARCELAMENTOS

Caso o profissional ou empresa venha solicitar parcelamento de sua anuidade do exercício de 2020 a partir de abril, a primeira parcela terá vencimento em 31 de julho de 2020.

O profissional ou empresa interessados na prorrogação devem gerar novo boleto no próprio site do Crea-MG, na área do AtendeWeb.