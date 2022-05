Crea-MG: Profissionais de Caratinga participam de etapa preparatória para congresso nacional

CARATINGA – Profissionais de engenharia, agronomia e geociências de Ipatinga, Caratinga, João Monlevade e Manhuaçu vão se reunir para propor melhorias e soluções para o desenvolvimento nacional. O encontro será realizado no dia 11 de maio de 2022, na rua Uberlândia, 96, Centro, em Ipatinga. Este será um dos 18 eventos precursores do 11º Congresso Estadual de Profissionais (CEP), que será promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), em Belo Horizonte, no dia 13 de julho de 2022. O tema central deste ano é o “Desenvolvimento nacional com implementação de políticas públicas para a Engenharia, a Agronomia e as Geociências”.

O presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Fernando Borges, ressalta a importância de os profissionais locais imprimirem a sua experiência técnica na formulação das propostas. “Eles vivem o dia a dia das cidades e sabem o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida da população. Os engenheiros, agrônomos e geocientistas podem contribuir tecnicamente na construção de políticas públicas e na elaboração de estratégias para estimular o desenvolvimento”, destacou Lucio.

Na reunião precursora, os profissionais vão discutir e aprovar propostas elaboradas a partir dos eixos infraestrutura, inovação tecnológica e atuação profissional. Além disso, serão eleitos os delegados que vão representar os participantes na etapa estadual, quando as propostas de todas as regiões serão novamente discutidas e avaliadas. As proposições aprovadas no CEP, por sua vez, seguem para o Congresso Nacional de Profissionais (CNP), que será realizado de 06 a 08 de outubro de 2022, em Goiânia (GO).

O CEP/CNP, que é realizado a cada três anos, se constitui como um importante fórum de discussão que tem por objetivo propor políticas, estratégias, diretrizes e programas de atuação para o desenvolvimento nacional, propiciando maior integração com a sociedade e entidades governamentais. As propostas da última edição do Congresso, em 2019, estão tramitando no Conselho Federal, sendo que dez delas já foram concluídas. Confira o andamento no link https://bit.ly/36jdhA4

Serviço:

Encontro Precursor CEP – Ipatinga

Data: 11/05/2022

Horário: 18h

Local: Inspetoria do Crea-MG – Rua Uberlândia, 96, Centro, Ipatinga.