Crea-MG disponibiliza cursos gratuitos para profissionais

DA REDAÇÃO – Engenheiros, agrônomos e geocientistas podem se inscrever em cursos gratuitos oferecidos pelas entidades de classe da categoria, fomentados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). Para realizar o curso, o profissional deve ter registro ou visto no Crea-MG e estar em dia com o Conselho. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site https://qualificar.crea-mg.com.br/. As aulas são no formato online e gravadas, e terão certificado de conclusão.

Os cursos contemplam o aperfeiçoamento técnico e a valorização das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua. Segundo o gerente do Colégio Estadual de Entidades do Crea-MG, engenheiro civil Eduardo Ribeiro, esta é uma oportunidade de atualização e qualificação para os profissionais. “A nossa intenção é prepará-los para enfrentar os desafios do mercado. No momento, já estão no ar seis cursos, mas com a previsão de disponibilizar mais de 100. A seleção deles foi feita, inclusive, a partir da demanda dos próprios profissionais, que indicaram, dentro das suas entidades de classe, o que queriam consumir”, ressalta Eduardo.

Chamamento público

A realização dos cursos só foi possível a partir do fomento do Crea-MG, por meio do Chamamento Público. O Conselho lançou, em fevereiro de 2023, edital para projetos de entidades de classe para elaboração de cursos online gratuitos e de curta duração. “Os chamamentos públicos são ofertados pelo Crea-MG desde 2015 em forma de concessão de apoio financeiro para a realização de projetos que abranjam aperfeiçoamento técnico e valorização profissional. E agora, não se faz diferente quando objetivamos proporcionar a maior qualificação dos nossos profissionais”, detalha o gerente.

Os cursos disponíveis são:

-Fazendo laudos de vistoria e inspeções (uso de drone, câmara termográfica e outras Tecnologias);

-Administração, fiscalização e diligenciamento de obras de engenharia;

-Fundamentos de gestão de projetos;

-Avaliação de desequilíbrio econômico-financeiro de engenharia e obras – Pleitos;

-Ensaios Geotécnicos de Campo e Laboratório;

-Serviços de Conservação e Manutenção dos dispositivos de Drenagem e sua Importância para a Rodovia.