Cratera engole parte do trevo em Martins Soares

MARTINS SOARES – Nesta quarta-feira (8), uma cratera surgiu no meio do trevo da cidade de Martins Soares, no km 15 da BR-262.

O local começou a afundar e “engoliu” a parte do gramado do canteiro central. Moradores relataram que existe uma rede pluvial passando por debaixo do trevo o que pode ter provocado a erosão que agora ficou visível.

Além do afundamento de grande parte do canteiro central do trevo, a cratera já ameaça a pista da BR-262 no entroncamento com a MG-108 e o acesso da cidade.

Moradores e comerciantes já manifestaram a preocupação com o risco de mais um trecho afundar e comprometer totalmente o fluxo, em especial nessa época de férias que a rodovia apresenta um movimento maior em direção às praias capixabas.

Fonte: Portal Caparaó