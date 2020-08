Crack, cocaína e maconha apreendidos no Santa Cruz

CARATINGA – A Polícia Militar recolheu drogas na manhã de ontem na rua Muriaé, bairro Santa Cruz. Um menor, 17 anos, foi apreendido pelos militares.

Durante patrulhamento, a equipe Tático Móvel avistou o adolescente em atitude suspeita, sendo realizado abordagem e busca pessoal. Durante busca foram encontradas drogas no bolso da bermuda do menor.

Logo após a guarnição deslocou até a residência do menor e em contato com a avó, ela autorizou a entrada no imóvel. Durante varredura, mais drogas foram encontradas debaixo da cama do menor.

No total, a PM apreendeu 76 pedras de crack, 12 buchas de maconha, 14 pinos com cocaína. O menor, juntamente das drogas, foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.