CPI dos Fura-Fila: Lista de vacinados tem 23 servidores de Caratinga

Documento foi enviado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para apuração de possíveis irregularidades na campanha de vacinação contra a covid-19

DA REDAÇÃO- A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar irregularidades na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado.

A comissão terá um prazo de 120 dias para investigar especialmente o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Também fazem parte do escopo da investigação o baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia em Minas e a não aplicação do mínimo constitucional em serviços públicos de saúde.

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou uma lista dos servidores das unidades regionais de Saúde vacinados pelas Secretarias Municipais de Saúde. O total é de 1.852 nomes, acompanhados da Unidade Regional de Saúde responsável, lotação, bem como a justificativa para a imunização.

Fazem parte da lista, 23 servidores de Caratinga, dentre trabalhadores do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, com a justificativa de vacinação devido ao “trabalho de campo” e que atuam na coordenação de Gestão, Finanças e Prestação de Contas, tendo por motivo de aplicação da dose “contato com o público (trabalhadores de apoio)”. Ainda não é possível afirmar se tais funcionários furaram a fila da vacina, o que será apurado.