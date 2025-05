CPI das Bets agenda depoimento de Virginia para 13 de maio

Influenciadora digital deverá responder questionamentos de senadores sobre a divulgação de jogos de apostas online

O requerimento de convocação da influenciadora foi aprovado em dezembro de 2024. Por se tratar de convocação – e não convite – Virginia é obrigada a comparecer.

A CPI das Bets tem como objetivo apurar a influência dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro.

Durante o depoimento, Virginia terá de responder questionamentos dos senadores sobre o tema.

De acordo com a relatora da comissão, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), Virgínia tem “popularidade e relevância” no mercado digital, onde exerce forte influência sobre milhões de pessoas.

Ela tem cerca de 53 milhões de seguidores no Instagram, quase 40 milhões no TikTok, e já usou as redes para divulgar empresas de apostas.

“Como uma das maiores personalidades da internet no Brasil, Virgínia desempenha um papel central na promoção de marcas e serviços, incluindo campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas on-line”, diz Thronicke, autora do requerimento.

“Nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores”, prossegue.

Nesta quarta-feira (07), a comissão também aprovou convocar o influenciador digital Rico Melquiades para depoimento. A data ainda precisa ser agendada.

Fonte: CNN Brasil