Cowboy da Mulherada fala de sua carreira musical no Conectados com Marcy Lopes

Alberto Pires é cantor e compositor

CARATINGA – Alberto Pires é o “Cowboy da Mulherada” no mundo musical e tem se destacado com o forró, onde agita seu público, segundo ele, a maioria feminino.

Alberto é de Manhuaçu, e no programa Conectados com Marcy Lopes, contou que a música sempre fez parte de sua família, pois seu avó era sanfoneiro. “Meu avô era sanfoneiro velho e aos 15 anos comecei compor e achei interessante, depois vendo surgir artistas, tive a oportunidade de gravar um CD com meu tio, era um sertanejo romântico, fui tomando gosto e de dez anos pra cá venho trabalhando mais sério com a música”, contou.

Alberto conta que trabalho com o nome artístico “Cowboy da Mulherada”, há cinco anos, cantando forró e sertanejo.

Na opinião do cantor, o forró é mais animado e agrada mais o seu público.

Sobre o nome “Cowboy da Mulherada”, Alberto disse que precisava colocar algo que chamasse atenção e como seu público sempre foi mais feminino, deu certo. “As mulheres saem de casa agora, não esperam homem chamar e aí tive a ideia de registrar esse nome, quando joguei no cartaz quase deu divórcio, mas na verdade é uma forma de valorizar a mulher”, disse.

Durante a famosa Caixa Misteriosa, questionado se alguma fã já jogou algo diferente para ele no palco, disse “que já tomou celular na testa”, porque uma mulher queria fazer uma selfie.

As músicas de sucesso do Cowboy da Mulherada podem ser conferidas em sua rede social @albertopiresoficial e no YouTube, como a famosa “Tá passando frio atoa”.

