Superintendência Regional de Saúde emite relatório técnico a respeito da situação na macrorregião do Vale do Aço

DA REDAÇÃO – A Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, através do Comitê Macrorregional Covid-19, publicou no dia 18 de novembro, o Relatório Técnico nº 05, contendo o Boletim Epidemiológico referente a pandemia do Covid-19 da Macrorregião do Vale do Aço.

De acordo com o Comitê, que é coordenado pelo superintendente regional de Saúde, Ernany de Oliveira Duque Junior, a análise dos indicadores classificatórios mostra que a macrorregião de saúde do Vale do Aço permanece na Onda Amarela, apresentando uma piora nos indicadores incidência de confirmados e % variação taxa de incidência.

Já a análise dos indicadores microrregionais, nas últimas semanas, observa-se que:

Região de Saúde de Caratinga

Micro de Caratinga regride para Onda Amarela, apresentando uma piora do indicador “Variação de Positividade”.

Região de Saúde de Cel. Fabriciano/Timóteo

Micro de Cel. Fabriciano/Timóteo permanece na Onda Vermelha, apresentando uma piora no indicador, Leitos UTI Adulto livres/100mil Hab. SUS-Dep.

Região de Saúde de Ipatinga

Micro de Cel. Fabriciano/Timóteo regride para Onda Vermelha, apresentando uma piora nos indicadores, principalmente, “Incidência de Confirmados” e “Variação Taxa de Incidência”.

O Relatório aponta alguns pontos de atenção, como: Realizar análise municipalizada da situação epidemiológica, uma vez que existem cenários diferentes; Monitorar contatos próximos de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e situações de surto como ferramenta de averiguação e controle da dispersão do vírus no território; Incentivar o aumento da testagem de suspeitos por PCR; Acompanhar as regras do Plano Minas Consciente para reabertura ou fechamento de serviços; Reforçara fiscalização municipal sobre o Protocolo do Minas Consciente; Incentivar o preenchimento correto dos laudos SusFácil nos serviços hospitalares; Aumento da taxa de incidência (Rt = 1,2); e Aumento da ocupação de leitos SRAG após o período eleitoral.

Diante dos números da pandemia, o Comitê da Macrorregião do Vale do Aço recomenda aos 35 municípios que somente os serviços não essenciais, ou seja, com menor risco de contágio.