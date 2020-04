Covid-19: Santa Rita de Minas publica decreto a respeito de normas para o funcionamento dos estabelecimentos

SANTA RITA DE MINAS – Foi publicado nesta quarta-feira (1) o decreto 028/2020, que “dispõe sobre novas medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19, e dá outras providências”. Esse documento estabelece normas para o funcionamento dos comércios.

Na manhã do mesmo dia, houve reunião nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita de Minas, onde foi criado o Comitê de Crise. Esse comitê é formado pelas autoridades em saúde, prefeito e Polícia Militar, e seu objetivo é alinhar os trabalhos no combate ao Covid-19.

Sobre a reunião, o prefeito Ademilson Lucas Fernandes disse que “não quer que os comércios fiquem fechados, porém haverá um horário determinado”. Ele acrescenta, “estamos preocupados com a saúde de nosso povo. Os comerciantes têm nos procurado e essa reunião serviu para discutir a situação do comércio. Chegamos a esse consenso e definimos os horários”.

Sargento Júnior, comandante do Destacamento da PM, disse que “nós fomos convocados, eu como gestor da segurança pública de Santa Rita de Minas, a criar, juntamente com o prefeito, assessores, chefes do gabinete, a Secretária de Saúde e os coordenadores de saúde, o Comitê de Crise contra o Coronavírus. A pandemia está aí e é uma preocupação muito grande por parte da Prefeitura de Santa Rita de Minas e também da Polícia Militar”.

O militar falou sobre o decreto. “Não proíbe a abertura dos comércios, mas alguns seguimentos comerciais terão um horário restrito, um horário predefinido para o funcionamento em nossa cidade. O fato é que não vai impactar na economia do nosso município. Sabemos que, inclusive o prefeito enfatizou na reunião essa preocupação, principalmente com a safra de café, que já está começando em algumas fazendas. O fato é que neste Comitê de Crise estaremos constantemente discutindo e trazendo alternativas para o bom andamento da nossa cidade, diante dessa pandemia”.

Sobre a fiscalização, sargento Júnior afirmou que “a Polícia Militar estará nas ruas, assim como os membros do Conselho de Saúde, Secretária de Saúde, Prefeito e chefe do gabinete, à disposição e orientando a nossa população”.

O DECRETO

Conforme o decreto, o horário para o funcionamento dos comércios na cidade de Santa Rita de Minas será até às 19h. Bares e lanchonetes podem funcionar até as 22h, mas diminuindo a oferta de mesas e cadeiras em 50%. Deve-se ainda obedecer uma distância de dois metros entre as meses. Após esse horário, estes estabelecimento podem fazer entregas em domicílios, o chamado delivery, mas terão que manter as portas fechadas. “Lembrando que os cuidados de prevenção ao Covid-19 devem ser mantidos”, frisa o prefeito Ademilson Lucas Fernandes.

Dentre as medidas tomadas, as feiras-livres estarão com suas atividades suspensas por tempo indeterminado. Em relação estabelecimentos comerciais, supermercados, hipermercados, mercados e mercearias, deverão observar os seguintes limites:

I – estabelecer fluxo contínuo de entrada e saída de clientes observando o limite máximo de pessoas nas áreas livres de circulação de 1 (um) cliente a cada 02 (dois) metros quadrados;

II – na hipótese de ocorrerem filas nas portas do estabelecimento, cuidar para que as pessoas guardem 02 (dois) metros de distância;

III – dotar os estabelecimentos de estrutura mínima de pessoal adequada para prevenir filas em caixas e na entrada dos estabelecimentos;

IV – fornecer aos funcionários lavatórios com água e sabão;

V – fornecer sanitizantes como álcool 70% ou outros adequados à atividade;

VI – adotar medidas que impliquem em alteração da rotina de trabalho, como, por exemplo, política de flexibilidade de jornada quando os serviços de transporte, creches, escolas dentre outros não estejam em funcionamento regular, conforme determinação de órgãos ligados à Justiça do Trabalho.

Existem também normas para os velórios, sendo no máximo de duas horas e também é restringido o número de pessoas, apenas uma por metro quadrado.

O poder executivo informa também que “as medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliada a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município, e de acordo com as orientações do Comitê Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde”.