COVID-19: Primeiro prefeito eleito de Entre Folhas está imunizado

ENTRE FOLHAS – O primeiro prefeito eleito em Entre Folhas, José Garcia de Andrade – o ‘Zé Andrade’, como é conhecido, recebeu a segunda dose da vacina CoronaVac na manhã desta segunda-feira, dia 1º. O lote, com 50 doses, que chegou na última semana, foi destinado ao reforço da primeira dose, aplicada há 15 dias, em idosos de 89 a 87 anos. Profissionais da rede privada de saúde municipal também receberam a segunda dose do imunizante.

Zé Andrade, na época vereador de Caratinga, fez história ao conduzir o processo de emancipação política de Entre Folhas, ocorrido em 1992 e se tornar o primeiro prefeito eleito pelo voto popular, no mesmo ano. Hoje, afastado da administração pública, o ex-prefeito comemora a oportunidade de estar entre as primeiras pessoas da Cidade a ganhar proteção contra o vírus. “É um alívio. As pessoas reclamam, mas é preciso de tempo para conseguir atender todo mundo. Tem que aguardar a vez”, completa.

Também nesta segunda-feira, a equipe da Saúde vacinou idosos na zona rural e no Centro da Cidade. A secretária de Saúde, Renata Barbosa, explica que a imunização acontece em até 21 dias após a aplicação da segunda dose da vacina e orienta que é necessário manter todos os protocolos sanitários. “A recomendação é para continuar usando a máscara. A vacina protege contra a doença, mas a pessoa ainda pode transmitir o vírus, então é preciso prevenir e continuar protegendo as outras pessoas”, finaliza.

Assessoria de Comunicação