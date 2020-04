COVID-19: Ônibus que saiu de Caratinga é interceptado em Belo Horizonte

Medida obedece que o foi determinado por um decreto da capital, que proíbe o transporte público coletivo oriundo de municípios que interromperem as medidas de isolamento social

DA REDAÇÃO – Um ônibus, que saiu de Caratinga, foi interceptado por agentes de trânsito na tarde desta quarta-feira (8) na Avenida Antônio Carlos, na Região da Pampulha. Passageiros se revoltaram com o bloqueio. O coletivo foi parado na altura do viaduto São Francisco, sentido Centro da capital mineira.

Foi publicado nesta semana o decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil que determina a proibição da circulação no território do Município de Belo Horizonte de transporte público coletivo oriundo de municípios que interromperem as medidas de isolamento social.

O ônibus da companhia Presidente saiu de Caratinga e transportava 29 pessoas, além de três funcionários. No local da abordagem, a informação que foi de que o motorista teria que retornar. Agentes da Guarda Municipal fizeram a escolta para a saída de Belo Horizonte.

Por volta das 17h desta quarta-feira, o ônibus parou em Sabará, na Região Metropolitana de BH, rodovia 381, sentido Vitória (ES). Lá, os passageiros desceram do veículo. Todos estavam muito revoltados.

Foi feito contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), mas não houve resposta até o final dessa edição.

Fonte: Portal Uai