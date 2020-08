Covid-19: Municípios da região registram óbitos

DA REDAÇÃO- Municípios da região registraram óbitos de pacientes diagnosticados pela covid-19, nos últimos dias.

Em Santa Rita de Minas, foi registrado o terceiro óbito, na sexta-feira (31/07), sendo um idoso de 72 anos, portador de comorbidades. Já no sábado (1°) faleceu um paciente de Ubaporanga, de 84 anos de idade, o primeiro daquela localidade relacionado ao Coronavírus.

Na mesma data, morreu um homem de 91 anos, que morava em Inhapim e era portador de cardiopatia, hipertensão arterial e diabetes. Ele esteve internado no Hospital Márcio Cunha entre os dias 10 e 18 de julho, devido a sintomas relacionados às comorbidades. Recebeu alta hospitalar, porém, após cinco dias foi internado novamente com quadro de pneumonia e falta de ar evoluindo a óbito.

Já no domingo (2), Ipanema registrou o quinto óbito. Não foram divulgadas mais informações sobre o paciente.

A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Leste confirmou a morte de uma mulher de 64 anos, que tinha doenças associadas. Ela deu entrada na UPA de Caratinga no final de semana, foi transferida para a UTI do Hospital Irmã Denise – CASU – e morreu na noite desse domingo.