Covid-19: Mais 59 casos confirmados

CARATINGA- O município de Caratinga confirmou ontem mais 59 casos de covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde.

Conforme os dados, o acumulado até esta quarta-feira (9) foi de 2.862 casos confirmados, 97 casos em acompanhamento, 2.676 pacientes recuperados e 89 óbitos confirmados.

Entre domingo (6) e segunda-feira (7) foram registradas cinco mortes de pacientes diagnosticadas com covid-19. São uma idosa de 77 anos e um homem de 55 anos, ambos do Bairro Santa Cruz; um idoso 81 anos, do Bairro Anápolis; um idoso de 66 anos do Bairro Esplanada; e um idoso de 88 anos do Bairro Esperança.